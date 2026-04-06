Cortan desde este martes un tramo de la A-49 en Huelva para obras de reparación de los sistemas de drenaje

Plano de la A-49 en el que se indica el tramo al que afectarán las obras en la A-49. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la A-49 en Huelva. Por ello, este martes se procederá al corte de la calzada con sentido Sevilla entre los kilómetros 55 y 57 aproximadamente hasta mediados de junio. Se sustituirá la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado y se repondrá la explanada y firme afectados.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, se está ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la autovía A-49, en la provincia de Huelva, con un presupuesto de 2,25 millones de euros (IVA incluido). En el contexto de estos trabajos, próximamente se va a proceder a la sustitución de la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado de dimensiones interiores dos por dos metros, y se repondrá la explanada y firme afectados.

Para la ejecución de estas actuaciones y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 8,00 horas de este martes, 7 de abril, se producirá el corte de la calzada con sentido Sevilla. El tráfico se desviará por la calzada contraria mediante dos nuevos pasos de mediana ubicados en los kilómetros 55,32 y 56,9.

Para el tráfico con sentido Huelva, se ha acondicionado un camino de servicio como desvío de tráfico provisional, adaptándose para permitir su conexión con la autovía. La afectación al tráfico durará previsiblemente hasta el 16 de junio.