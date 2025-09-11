Corte de la N-433 en Higuera de la Sierra (Huelva) por el incendio de un camión que se ha extendido a zona forestal

Incendio en Higuera de la Sierra (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión mantiene cortada en ambos sentidos desde primera hora de este jueves la carretera N-433 en el paraje la Dehesilla de Higuera de la Sierra, en el que trabajan en su extinción efectivos del Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 73 de la N-433 y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461.

Por otra parte, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que el incendio se originó sobre las 3,12 horas y que el camión no es de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.

Por parte del Infoca, se encuentran trabajando en las tareas de extinción cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro camiones autobombas y dos buldóceres.

Además, hasta el lugar se han desplazado dos camiones y tres bomberos del parque de Aracena del Consorcio y se unió rápidamente el parque de Jabugo con tres camiones y tres bomberos, aunque estos últimos ya se han retirado.