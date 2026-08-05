Cortegana (Huelva) vuelve este jueves al pasado con el inicio de sus XXIX Jornadas Medievales

Archivo - Jornadas Medievales de Cortegana en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA - Archivo

CORTEGANA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Cortegana (Huelva) dará este jueves el pistoletazo de salida a las XXIX Jornadas Medievales, una de las grandes citas culturales y turísticas del verano andaluz. Durante cuatro días, del 6 al 9 de agosto, la localidad volverá a transformarse en una auténtica villa medieval para recibir a miles de visitantes en una edición que llega bajo el lema 'La Captura del Eclipse' y que apuesta por seguir elevando la calidad del evento con una programación más ambiciosa que nunca.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, las calles y plazas ya lucen completamente ambientadas y el Castillo de Cortegana, el castillo medieval más visitado de la provincia de Huelva, se prepara para convertirse de nuevo en el corazón de una celebración que, tras casi tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como las jornadas medievales más antiguas de Andalucía y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

La inauguración estará marcada por el estreno del espectáculo 'Un corazón medieval', una producción completamente renovada que dará vida a la historia de 'La Captura del Eclipse', el hilo conductor de esta edición y un relato que pondrá en valor la esperanza, la valentía y la unión frente a la oscuridad.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que refuerza la animación de calle con más pasacalles, música, teatro y espectáculos itinerantes, además del gran mercado medieval, la zona de gremios artesanales, tabernas, talleres participativos, exhibiciones de oficios, actividades infantiles y una amplia oferta cultural y de ocio para todas las edades.

La programación incluirá también el Festival Internacional Sierra Celta, que contará con las actuaciones de BackWest, Luneris, The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda, consolidando una de las programaciones internacionales más destacadas de su historia.

Con todo preparado, Cortegana se dispone a abrir las puertas de una nueva edición que volverá a convertir a la localidad en uno de los grandes referentes del turismo cultural de Andalucía. Un viaje al pasado que, un año más, tendrá un único destino: las Jornadas Medievales de Cortegana.