La costa de Huelva se convertirá en una gran ruta de experiencias turísticas a través de diez senderos marinos

Presentación del proyecto 'Los Senderos Marinos de Huelva'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva contará con una nueva propuesta para conocer su litoral desde una perspectiva diferente. El proyecto 'Los Senderos Marinos de Huelva', presentado este jueves en la Diputación, plantea la creación de una red de diez itinerarios náuticos que recorrerán la costa onubense desde el Guadiana hasta Doñana, ofreciendo una experiencia que combina turismo deportivo, naturaleza, patrimonio, cultura y tradiciones marineras.

La iniciativa, presentada por la diputada de Turismo, Ana Delgado, y el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, junto al presidente de la Asociación Náutica Marina Nuevo Portil, José Toscano, ha sido desarrollada por el director deportivo Antonio Mantero, quien dio a conocer los detalles de un proyecto que nace "con el objetivo de contribuir a la desestacionalización del turismo y generar nuevas oportunidades para empresas y municipios vinculados al litoral".

Según ha indicado la institución provincial en una nota, los recorridos atravesarán algunos de los espacios más representativos de la costa onubense, como la desembocadura internacional del Guadiana, las marismas de Isla Canela e Isla Cristina, el paraje natural Marismas del Río Piedras, Nueva Umbría, Los Enebrales, las Marismas del Odiel, el entorno colombino, las dunas fósiles del Asperillo y el Parque Nacional de Doñana. Cada sendero estará asociado a una temática propia y permitirá acercarse a episodios históricos, paisajes singulares y tradiciones ligadas al mar.

Durante la presentación, Antonio Mantero explicó que cada uno de los diez senderos ha sido concebido como una experiencia diferente vinculada a la historia, el patrimonio natural o las tradiciones de cada enclave. El proyecto propone descubrir la provincia desde el mar, convirtiendo cada travesía en "una invitación a conocer también los municipios costeros, su patrimonio, su gastronomía y la identidad propia de cada territorio".

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su carácter "accesible e integrador". Los recorridos podrán realizarse mediante diferentes modalidades náuticas adaptadas a las características y capacidades de los participantes, favoreciendo que "cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia".

Durante el acto, la diputada de Turismo, Ana Delgado, valoró la capacidad del proyecto para "enriquecer y diversificar" la oferta turística de la provincia, mientras que el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, destacó su potencial para "generar actividad económica en los municipios costeros" y su capacidad para "implicar a empresas, establecimientos hosteleros y recursos turísticos del territorio".

La propuesta incorpora además una dimensión divulgativa y participativa a través de la denominada Ruta de los Atlantes, una experiencia en la que los participantes podrán completar distintos senderos, reunir sellos acreditativos y registrar sus vivencias en un cuaderno de bitácora, fomentando el conocimiento del patrimonio natural, histórico y cultural asociado a cada recorrido.

El proyecto cuenta con la colaboración de administraciones, entidades vinculadas al ámbito marítimo y empresas turísticas, que serán las encargadas de desarrollar las distintas actividades y experiencias asociadas a los recorridos. Los promotores confían en que esta red de senderos contribuya a reforzar el posicionamiento de Huelva como destino de turismo activo y sostenible, "ofreciendo una nueva forma de recorrer y comprender una costa marcada por la navegación, la naturaleza y la historia".