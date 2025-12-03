La CR Palos (Huelva) inaugura este jueves su Belén navideño con un 'tendedero solidario' a favor de la AECC

Belén de la CP Palos. - CR PALOS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera (Huelva) inaugura este jueves, 4 de diciembre, a las 18,00 horas, su tradicional Belén Navideño, "un referente ya consolidado en la localidad", con una aportación económica benéfica que este año se dirige a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El acto contará con la presencia de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y del presidente de la CR Palos, Dámaso Cerezo, además de representación de la sociedad civil palerma, quienes acompañarán a los asistentes en la apertura oficial, ha indicado la comunidad de regantes en una nota.

La principal novedad de esta edición es el cambio de ubicación del Nacimiento, que este año se situará en el edificio del antiguo 'Grupo J', en la calle Reyes Católicos, un espacio más amplio cedido por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera "que permitirá una mejor apreciación del montaje y un mayor flujo de visitantes".

Junto a la entrada del Belén, la Comunidad de Regantes instalará por primera vez su 'tendedero solidario', una iniciativa con la que se invita a todas las personas que lo deseen a colgar en él una estrella de papel con sus deseos para estas fiestas. Cada una de estas estrellas se transformará posteriormente en una aportación económica destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando así "el compromiso social de la CR Palos con causas solidarias".

El nacimiento, de estilo tradicional bíblico, vuelve a destacar por su cuidada elaboración en torno a escenas que realizan un recorrido narrativo por la ciudad de Belén y el poblado de Nazaret, lugar donde discurre la infancia de Cristo tal y como marca la tradición de los belenes de misterio. Cuenta con un sistema propio de agua, efectos de iluminación que reproducen el ciclo del amanecer al anochecer y este año ha incrementado su extensión, incorporando alrededor de 50 nuevas figuras hasta alcanzar las 300 miniaturas entre viviendas, animales y personajes.

La configuración ha sido desarrollada, un año más, por el belenista local José Luis Pérez, reconocido por su trayectoria y ganador en múltiples ocasiones de concursos de belenes. La inauguración estará amenizada por la actuación musical del coro de la Hermandad de la Virgen de los Milagros y San Jorge Mártir, y los asistentes podrán disfrutar de una buñuelada, uno de los momentos más esperados y compartidos de este evento navideño.

Tras su apertura oficial, el Belén permanecerá abierto al público del 4 de diciembre al 9 de enero, en horario de 12,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, en su nueva ubicación.