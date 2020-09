Crean una nueva plataforma por la sanidad pública en Huelva y anuncian próximas movilizaciones

HUELVA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual junta directiva de 'Huelva, por una sanidad digna' ha decidido crear una nueva plataforma llamada 'Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad' (Ousapc) que aúne "todas las reivindicaciones históricas de la provincia en materia sanitaria, que siga luchando por las promesas incumplidas y por conseguir para Huelva, como mínimo, la misma Sanidad de que disfrutan el resto de andaluces".

Así, esta nueva plataforma ha anunciado en un comunicado que prensa próximas movilizaciones con la nueva plataforma que surge después de las diferencias con la anterior junta directiva de 'Huelva por una Sanidad Digna' que tiene "paralizada" a la misma por trámites burocráticos, por lo que la nueva directiva, con Diego Mora a la cabeza, ha decidido crear esta plataforma para continuar con las reivindicaciones.

En este contexto, Mora ha subrayado que "si algo ha demostrado la pandemia es que la que salva la vida es la sanidad pública" y que esta crisis ha aparecido "con una deuda historia de muchos millones y déficit estructurales crónicos en Huelva".

Así, Diego Mora, ha recordado que el Chare de Lepe sigue paralizado, las obras del centro de salud de Isla Chica "se retrasaran un año mas" y que "el prometido equipo de emergencias para la cuenca minera sigue sin aparecer".

Además, han incidido en que el Chare de Aracena "sigue desmoronándose día a día, el de Bollullos sin empezar y el Hospital Juan Ramón Jiménez saturado sin que el Hospital Infanta Elena sirva para descongestionarlo ya que la desfusión no se ha completado como dictó la Justicia, además de no contar con la prometida Cirugía Infantil y de no contar con un Hospital Materno-Infantil".

Por ello, Mora ha indicado que "se palpa en el ambiente una enorme preocupación por nuestra Sanidad con cierre de puntos de Urgencias, retrasos y disfunciones en la atención telefónica, retrasos en los Centros sanitarios prometidos, por no hablar de la respuesta tardía e inconsistente a la actual pandemia".

En este sentido, ha señalado que "hay que seguir reclamando todo lo que Huelva tiene que tener en materia sanitaria", por lo que esta plataforma nace con la intención de contar con todos los onubenses "independientemente de ideas políticas".