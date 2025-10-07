Critican que el SAS mandó revisar en verano 19.000 pruebas radiológicas en Huelva con retrasos de "hasta dos años"

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Huelva ha denunciado este martes que desde los distritos sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se remitió a los médicos de familia, "en pleno plan de vacaciones y refuerzo de playa", los listados de pacientes pendientes de citación para una prueba de diagnóstico por imagen (PDI) --ecografías y resonancias magnéticas-- del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Juan Ramón Jiménez, que "ascienden a más de 19.000 pacientes" y, algunos de ellos se encontraban "pendientes de cita desde hace dos años".

Así lo ha indicado el Sindicato Médico en una nota de prensa, en la que señala que "desde ambos distritos se ordenaban que los facultativos debían revisar, a petición del hospital, el listado enviado para determinar si las PDI solicitadas cumplían o no con algunos de los criterios", con el fin de que se realizara "una reevaluación clínica del paciente" y remitiera, "mediante un formulario generado a tal efecto, antes del 30 de septiembre del corriente año".

Al respecto, critican que esto se hacía en un momento, en verano, "cuando más trabajo se acumula y hay una mayor sobrecarga" ya que "hay médicos de vacaciones y no se cubren", así como apunta que, con esta revisión, "se quitaba de un plumazo la lista de espera de las pruebas de imagen, pues ponían el contador a cero", mientras que el médico de familia "valoraba la idoneidad de una prueba que podría no haber pedido él" o que se pudiera dar la circunstancia de que "el paciente ya no estuviera residiendo en la localidad" o, "sencillamente, que haya fallecido".

Asimismo, el Sindicato Médico señala que, además, esas pruebas estaban "claramente fuera de plazo" ya que "el tope para realizarlas es de tres meses", por lo que, "al pasar más de ese tiempo comienza a ser algo preocupante para el paciente", toda vez que apunta que esto es "consecuencia del déficit estructural que arrastra la provincia de Huelva en materia sanitaria desde hace muchísimos años".

"En unas consultas saturadas, pues recordemos que partes de los cupos están por encima de la ratio máxima que indica la Consejería, se le indica a los médicos, en una época de incremento de trabajo, que revisen la indicación de unas pruebas complementarias solicitadas desde hace dos años", remarca.

El sindicato apunta que la situación por las "alarmantes noticias publicadas, y refrendadas desde la administración de la Junta de Andalucía", referente a los retrasos en la citación, realización o entrega de los informes de las mamografías es "la punta del iceberg de un problema estructural que tenemos en el Servicio Andaluz de Salud debido a un déficit de facultativos, por un maltrato institucional desde hace décadas por todas las administraciones".

Señala que "los datos recientemente publicados de un número elevado de mujeres con mamografías realizadas y con un diagnóstico dudoso" que requerirían de otras pruebas complementarias y/o consultas médicas "demuestra la nefasta gestión de la administración actual de la Consejería de Salud y, por tanto, del gobierno de la Junta de Andalucía", toda vez que critica las palabras del presidente por "afirma que no se le ha avisado para no generarle más ansiedad".

"Cada una de las mujeres que se encuentran en esta situación de limbo sanitario les está generando angustia y ansiedad, pues un número nada desdeñable podría desarrollar cáncer de mama que, como es de todos conocido, el tratamiento más eficaz es el diagnóstico precoz. Pero estos datos conocidos referente a las mamografías es la punta del iceberg de la incompetente gestión que están realizando desde las diferentes administraciones --locales, provinciales y regionales--, en este caso, sobre las pruebas de diagnóstico por imagen", remarca.

Por todo ello, el Sindicato Médico solicita "mejorar" las condiciones laborales de los profesionales "para retener talento y atraer a aquellos emigrados y con ello solventar el déficit crónico de facultativos", así como "incrementar" la dotación presupuestaria para el servicio público de salud, "en vez del aumento tan desmedido a los convenios con empresas particulares que, se demuestra una y otra vez, que tienen un objetivo economicista y no de salud pública".

EL PSOE TILDA DE "GRAVÍSIMOS" LOS DATOS

Ante esta denuncia del Sindicato Médico, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha señalado que se trata de algo "gravísimo" y que "cada noticia que conocemos supera a la anterior".

Así lo ha indicado Márquez en un tuit publicado en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la que señala que "este verano pidieron a los médicos que comprobaran si entre los 19.000 onubenses que esperaban pruebas radiológicas desde hace dos años alguno había muerto, cambiado de domicilio o de médico para quitarlo de la lista de espera", al tiempo que se pregunta "cuántas pruebas tendrán en los cajones", apuntando que "el escándalo cada vez es peor. No tienen vergüenza".

De otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha afirmado que "lo de las mamografías no es un hecho aislado" sino que es "el primer aviso de una tormenta sanitaria que Moreno no quiere ver de su gestión sanitaria absolutamente desastrosa" y, al mismo tiempo, ha incidido en que "lo que está ocurriendo con las pruebas de diagnóstico por imagen en nuestra provincia es gravísimo. Están jugando con la salud y la vida de miles de personas".

En esta línea, Baluffo ha señalado que la situación "refleja la incompetencia y dejadez del Gobierno andaluz, de Moreno, y la falta de planificación sanitaria a todos los niveles".

"A día de hoy más de 19.000 pacientes siguen esperando, algunos desde hace más de dos años. Dos años para una ecografía o una resonancia. Es intolerable. Esto no es un retraso administrativo, es una auténtica negligencia sanitaria. La Junta de Andalucía ha perdido el control de la sanidad pública. No hay planificación, no hay personal suficiente, no hay inversión adecuada y las consecuencias las pagan las familias onubenses, que ven cómo pasan los meses y no reciben pruebas fundamentales para detectar enfermedades graves a tiempo", ha criticado Baluffo.

Asimismo, el secretario de Organización de los socialistas onubenses ha denunciado que mientras "Moreno se gasta millones en propaganda vendiendo una sanidad que no existe, en la realidad hay miles de personas olvidadas en listas de espera inasumibles, profesionales desbordados y servicios colapsados".

"Estamos ante una situación límite. Esto no es política, es salud. Son vidas humanas en juego. Y la responsabilidad es del PP y de Moreno, que llevan años desmantelando la sanidad pública para empujar a la gente a la privada", ha concluido.