Cruz Roja acerca la cooperación internacional a más de mil escolares de la provincia de Huelva

Escolares de Huelva en el proyecto 'Sensibilización y Educación para el Desarrollo sobre la Erradicación de la Pobreza' de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha finalizado el proyecto 'Sensibilización y Educación para el Desarrollo sobre la Erradicación de la Pobreza', una iniciativa que ha llegado a más de mil escolares de la provincia de Huelva y ha sido impulsada por el Área de Cooperación Internacional de la organización y financiada por la Diputación Provincial de Huelva dentro de la convocatoria de subvenciones destinada a acciones de educación para el desarrollo, sensibilización y formación.

Desarrollado entre 2025 y marzo de 2026, el proyecto ha tenido como finalidad sensibilizar al alumnado sobre los principales retos globales vinculados a la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad, "promoviendo una comprensión crítica de las interrelaciones existentes entre distintas realidades sociales y fomentando valores de solidaridad y ciudadanía global", ha indicado Cruz Roja en una nota.

La iniciativa ha alcanzado a más de mil alumnos de siete centros educativos de la provincia de Huelva, a través del desarrollo de talleres, actividades participativas y dinámicas educativas adaptadas a las diferentes etapas formativas.

En concreto, las actuaciones se han llevado a cabo en el CEIP Juan Ramón Jiménez de Cartaya; los centros educativos rurales integrados en Aderan de El Almendro y San Silvestre de Guzmán; el CEIP Maestro Rojas de Nerva; el CEIP Naranjo Moreno de San Bartolomé de la Torre; así como en el IES Vázquez Díaz de Nerva y el IES Puerta del Andévalo de San Bartolomé de la Torre.

Las acciones desarrolladas han abordado contenidos como el consumo responsable, el comercio justo, la sostenibilidad, la cooperación internacional y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), empleando metodologías activas que han favorecido la implicación directa del alumnado. Uno de los aspectos más significativos del proyecto ha sido el establecimiento de un intercambio educativo con la comunidad de Besiyaka (Gambia), a través de la colaboración con la entidad contraparte Puemtes-Amigos de Gambia.

Este trabajo conjunto ha permitido al alumnado participante conocer diferentes contextos sociales, económicos y culturales, así como reflexionar sobre el papel de la cooperación internacional en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.

Como cierre, durante los primeros meses de 2026 se han desarrollado actividades finales en los centros educativos participantes, destinadas a compartir los resultados del proyecto con la comunidad educativa y poner en valor los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso.

La iniciativa ha contado con la participación activa de alumnado, profesorado, voluntariado y entidades colaboradoras, reforzando el papel de la comunidad educativa como agente clave en la promoción de valores de solidaridad, cooperación y compromiso social.