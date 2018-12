Cs critica las "malas políticas" de Susana Díaz que "obligan a los jóvenes a tener que irse" de Huelva

Publicado 25/11/2018 17:43:30 CET

HUELVA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Congreso Melisa Rodríguez ha culpado este domingo a los socialistas de "la falta de esperanza que inunda a miles de jóvenes en Andalucía", y ha indicado en Huelva que "los jóvenes" de la provincia "abandonan su tierra porque no tienen cómo salir adelante, y esto es por las malas políticas aplicadas por Susana Díaz".

Rodríguez ha mantenido un encuentro con afiliados del partido en el que ha expuesto algunas de las medidas que la formación naranja plantea para los jóvenes andaluces, según informa Cs en una nota en la que detalla que en la cita también han estado presentes la cabeza de lista de Cs por Huelva al Parlamento andaluz, Rocío Ruiz, y el número dos, Julio Díaz.

La diputada nacional ha criticado al PSOE por "no ser consciente ni reconocer los problemas que afectan a los andaluces desde hace cuarenta años". "Parece que al Partido Socialista y a la señora Susana Díaz les molesta que se hable de los malos datos de Andalucía. Lo que no quiere ver es la realidad, y la realidad es el fracaso del modelo del PSOE, que nos ha traído hoy hasta donde estamos", ha aseverado.

Rodríguez ha considerado que la "ceguera" de los socialistas todavía es más notable en la provincia de Huelva, y en esa línea ha indicado que "sigue creciendo el número de jóvenes que en Huelva ni estudian ni trabajan". "Cuando uno no ofrece un proyecto y una alternativa, al final cala el sentimiento de que para qué lo voy a hacer si al final no sirve para absolutamente nada", ha argumentado.

La diputada canaria ha considerado que el primer paso para abordar este problema es hacer una apuesta decidida en Andalucía por la educación. "Nunca ha habido un proyecto para la educación en Andalucía. Y tiene una razón de ser: gobernar a un pueblo crítico es mucho más difícil. Gobernar a un pueblo que sabe lo que quiere es mucho más difícil", ha considerado.

Para Rodríguez, es "impensable" que Andalucía no cuente aún con una ley sobre la Formación Profesional, una medida que abriría "un horizonte de esperanza para muchos jóvenes". "Resulta curioso que muchos estudiantes en Huelva quieran acceder a la FP y se queden sin plaza. No tiene sentido. La Formación Profesional tiene que dejar de ser el Plan B. Se necesitan oficios. La oferta no tiene nada que ver con la realidad del mercado laboral. Eso también es culpa del PSOE y de Susana Díaz, que han dejado de preocuparse por las cosas importantes", ha abundado.

La representante de Cs ha opinado que el PSOE "no puede hablar del futuro de Andalucía después de su abandono a los jóvenes". "A Susana Díaz le interesó más adelantar las elecciones al ver que Pedro Sánchez denigraba cada vez más la marca PSOE que aprobar una Ley de Juventud", ha manifestado en esa línea.

CS BUSCA QUE HUELVA "DEJE DE ESTAR ARRINCONADA"

Por su parte, Rocío Ruiz ha pedido el voto para Ciudadanos al ser la única alternativa que puede abordar los problemas que azotan a los onubenses desde hace décadas. "Ciudadanos es el partido que va a conseguir que Huelva deje de estar arrinconada, que nuestro jóvenes tengan una esperanza de futuro", ha dicho.

"Tenemos que luchar por los empresarios y autónomos que luchan cada día por salir adelante. Por todos esos héroes anónimos tenemos que dejarnos la piel los días de campaña que quedan. ¿Quién le ha dicho a Susana Díaz que Andalucía es suya?. Ciudadanos va a devolver Andalucía a los andaluces", ha concluido la candidata.