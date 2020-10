Cs garantiza que la lucha contra la violencia machista sigue siendo "una prioridad" para la Junta

HUELVA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha subrayado este sábado que la lucha contra la violencia de género "sigue siendo una prioridad" para su formación y para el Gobierno andaluz. En este compromiso, la también senadora ha enmarcado la formulación del primer Plan de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género que prepara la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige la onubense Rocío Ruiz, con el que va a contar Andalucía.

"Somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y las mujeres víctimas de esta violencia, que también hay supervivientes, deben saber que estamos con ellas", ha afirmado María Ponce, que considera que este plan de sensibilización "es un importante paso más para eliminar toda violencia machista" y "para mostrar a muchas mujeres víctimas que existen salidas y que, además de víctimas, hay supervivientes".

La coordinadora de Cs ha recordado especialmente a las 89 mujeres que sufrieron agresiones o abusos sexuales en 2019 en la provincia de Huelva y a las 126 que tuvieron que ser acogidas, junto a 68 menores, en centros de la provincia dependientes del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer).

La diputada onubense ha destacado que se trata de un plan transversal, que implicará a todas las consejerías, porque, ha considerado, "es fundamental una coordinación de todas las medidas y acciones preventivas que se van a llevar a cabo".

Ponce ha especificado que este plan supone el desarrollo legislativo del artículo 8 de la Ley 7/2018 por la que se modificó la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, subrayando el hecho de que "ha sido este gobierno de Ciudadanos y una consejería naranja quienes ha dado el paso".

La senadora naranja ha detallado que el plan, que tendrá una vigencia de cuatro años (2021-2025), pondrá "especial énfasis" en el rechazo social al agresor y la adopción de medidas concretas para prevenir los "micromachismos", especialmente entre la población juvenil. No en vano, ha recordado Ponce, el año pasado 208 menores sufrieron violencia de género en sus primeras relaciones en la provincia y 23 jóvenes fueron víctimas de violencia sexual.

La coordinadora de Cs en Huelva ha añadido que "dijimos que no daríamos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista, y no sólo no lo hemos hecho, sino que seguimos avanzando en la puesta en marcha de todas las políticas e instrumentos normativos necesarios para erradicar una lacra que se ha dejado ya este año 36 mujeres asesinadas, ocho de ellas en Andalucía". "Cada asesinato machista es un motivo más para que Ciudadanos no cese en su trabajo contra la violencia de género", ha concluido.