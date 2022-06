Cs lamenta que "el 80% de los barrios de Huelva se vayan a quedar sin inversión directa" en los presupuestos

HUELVA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha lamentado que "más del 80 por ciento de las 49 barriadas que tiene la capital onubense se van a quedar sin un proyecto específico y una partida concreta" en los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno para la ciudad en este año 2022.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García de Longoria, acompañado por la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha señalado que son unos presupuestos "sin participación, que deja atrás a muchos colectivos onubenses, que no define un modelo socioeconómico real y que no potencia servicios básicos como la limpieza".

En este sentido, según el portavoz de Cs, "un presupuesto es una guía de actuación, se trata de poner dinero a un modelo de ciudad por lo que una ciudad con un mal presupuesto no puede tener un buen proyecto y éste no es un buen plan para Huelva".

Por ello, García de Longoria ha valorado que se trata de un "presupuesto decepcionante" porque "no responde a lo que los onubenses están demandando de su ayuntamiento y es ineficaz porque no soluciona las principales necesidades de los onubenses".

"Desde el año 2019, este ayuntamiento viene gobernando en materia económica en base a impulsos, de modificaciones presupuestarias, y creemos que hace falta planificación, buena gestión y ejecución porque hay obras que se repiten cada año sin que comiencen. Este era el año de la inversión en las calles, de unos presupuestos atractivos que propusieran un nuevo modelo de ciudad, es el tiempo de los proyectos después de la pandemia", ha añadido.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que los presupuestos "se han hecho sin escuchar a la gente", toda vez que ha indicado que Ciudadanos siempre "ha pedido que el alcalde escuche a los vecinos para que le trasladen sus necesidades pero se ha hecho a espaldas de los onubenses y así es difícil acertar".

"Entendemos que todo no se puede hacer pero sí lo más importante y este presupuesto renuncia a actuaciones básicas como potenciar servicios públicos como la limpieza. No se impulsa el empleo y la actividad económica, no se incide en la transformación urbana más allá de las peatonalizaciones y no se aumenta la inversión en los barrios", ha manifestado García de Longoria.

Además, el portavoz de Cs ha añadido que "no se apuesta por los colectivos sociales, tan solo un tres por ciento de estos presupuestos va destinado a estos colectivos que hacen una labor imprescindible en la capital", lo que, a su entender "genera un déficit social que se palia, en parte, con la aportación de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía".

Por todo ello, el portavoz del Grupo Municipal ha considerado que el presupuesto "se sigue basando en el proyecto Edusi" que "va camino de convertirse en el gran fracaso del Gobierno de Gabriel Cruz" porque "son obras no empezadas, mal acabadas o, en algunos casos, obras que se quedan a medias, algo que pueden ver todos los onubenses en la ciudad".

Por otro lado, García de Longoria también ha lamentado que se vuelvan a quedar fuera de las cuentas municipales medidas y proyectos aprobados en el pleno como "las remodelaciones de la plaza del Velódromo o Hermanos Costaleros, el Parque del Ferrocarril, un plan de dinamización económica para el Centro e Isla Chica o el nuevo albergue".