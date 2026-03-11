CSIF se concentra en Isla Cristina (Huelva) "contra la privatización" de la Agencia Pública de Puertos

Concentración del CSIF en Isla Cristina. - CSIF HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este miércoles en el Puerto Deportivo de Isla Cristina para expresar su "oposición enérgica" a "la intención de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía de privatizar los servicios de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)".

De este modo, el sindicado a indicado en una nota que se posiciona "en defensa de la plantilla", que "lleva años soportando condiciones laborales injustas" y advierte de que la Consejería "planea incrementar la participación privada", lo que "generaría una precarización del empleo aún mayor que la existente desde hace años".

A juicio del sindicato, es "inaceptable que se quiera otorgar la gestión a entidades privadas", cuando "los más de 30 años de gestión e inversión pública demuestran que la Agencia, en un conjunto, no es deficitaria". La concentración se replica en los puertos andaluces, entre ellos el de Mazagón, que ya fue lugar de la protesta la pasada semana.

El CSIF señala que los trabajadores de la APPA llevan "años" con "continuos recortes", ya que, "pese al fuerte incremento de la actividad, no se invierte en un aumento de personal". Por este motivo, reclama a la Consejería "que explique por qué considera que solo se necesitan refuerzos en época estival, cuando la realidad demuestra un déficit estructural de plantilla del 30 % durante todo el año".

Además, el sindicato subraya que "la falta de personal se traduce en una sobrecarga de tareas que afecta gravemente a la salud física y mental del personal, como demuestra el aumento de bajas médicas en los últimos años, que, además, la dirección opta por no cubrir".

Del mismo modo, exige la "negociación inmediata" de un nuevo convenio colectivo, "ya que la Agencia aplica uno negociado hace casi 20 años, así como la implantación urgente de un Plan de Igualdad efectivo, que actualmente no existe y por ello se producen situaciones de discriminación salarial sin que la Agencia haga nada por eliminarlas".

"La dirección incumple su obligación legal de manera sostenida, ya que en el año 2021 formalizó un plan de igualdad, pero se negó a tomar medidas correctivas, y ahora tampoco quiere sentarse a negociar uno nuevo", ha apuntado el sindicato", señala la Central Sindical, que también reclama mejoras retributivas como el reconocimiento de pluses y un proyecto de carrera profesional, "para que los trabajadores perciban sueldos dignos y acordes a la labor y responsabilidad que asumen".

De igual modo, CSIF ha criticado que el personal "sufre constantes cambios en los turnos y condiciones laborales impuestos de forma unilateral por la dirección sin negociación previa con los representantes de los trabajadores". Otros de los motivos que han llevado a organización a convocar movilizaciones son "la grave inestabilidad laboral que sufren muchas personas trabajadoras fijas discontinuas" con "profesionales que llevan años en bolsas de trabajo como personal eventual reciben contratos precarios de solo tres a siete meses".

Por último, CSIF ha señalado que el personal de puertos, tanto la policía portuaria como el resto de trabajadores, "desempeña su trabajo en entornos peligrosos sin disponer de protocolos de actuación claros, sin formación específica ni medios de protección adecuados".