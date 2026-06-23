La Cuenca Minera de Huelva lleva su oferta turística a espacios urbanos y comerciales de Sevilla

Acción de promoción de la Cuenca Minera de Huelva en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cuenca Minera de Riotinto (Huelva) ha reforzado su presencia en el mercado sevillano a través de una campaña de promoción turística desarrollada por la Diputación Provincial y la Agencia Destino Huelva, que durante dos semanas ha llevado la imagen del territorio a algunos de los espacios urbanos y comerciales más transitados de la capital andaluza.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la acción, desarrollada bajo el lema 'Río Tinto: Un lugar por descubrir', ha mostrado al público sevillano algunos de los principales atractivos patrimoniales, paisajísticos y culturales de la comarca, uno de los destinos "más singulares de la provincia de Huelva" y situado a poco más de una hora de Sevilla.

La campaña ha tenido presencia en una amplia red de soportes distribuidos por la ciudad y su área metropolitana, combinando pantallas digitales en centros comerciales como Lagoh, Torre Sevilla, Way Dos Hermanas y Plaza de Armas, publicidad exterior en zonas de gran afluencia y tránsito, y la rotulación de dos autobuses urbanos que han recorrido distintos puntos de la capital andaluza.

Los datos de difusión certifican el alcance de la acción. Según los resultados auditados por OJD Exterior, la campaña registró 497.413 emisiones de los contenidos promocionales, alcanzando prácticamente la totalidad de la planificación prevista. Asimismo, las estimaciones del operador sitúan en más de 366.000 los contactos generados a través del circuito digital desplegado en Sevilla.

La iniciativa ha permitido acercar la oferta turística de la Cuenca Minera a uno de los mercados de proximidad más importantes para la provincia de Huelva, poniendo el foco en un territorio que combina patrimonio industrial, naturaleza, historia y experiencias ligadas a una identidad única en Andalucía.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción que desarrolla la Agencia Destino Huelva para "reforzar la visibilidad de los distintos destinos de la provincia y atraer nuevos visitantes a través de campañas dirigidas a mercados cercanos". La campaña se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Cuenca Minera, financiado con fondos NextGeneration del Gobierno de España, destinados a impulsar la competitividad turística y la puesta en valor de los recursos del territorio.