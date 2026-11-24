Archivo - Una calle del centro de Huelva. - EUROPA PRESS. - Archivo

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Cumbres de Enmedio (Huelva), a 1 de enero de 2026, vuelve a convertirse en el municipio andaluz con menos habitantes, concretamente 55, frente a los 60 del pueblo de Benitagla (Almería). Mientras que en el resto de la provincia la población aumentó en 0,64% (3.452 habitantes) y se situó en 542.241 habitantes,

Así lo reflejan los primeros datos del Censo Anual de Población 2026, a 1 de enero de 2026, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por Europa Press.

De este modo, el municipio de Cumbres de Enmedio, vuelve a ser a 1 de enero de 2026 el menor de Andalucía en cuanto a población, ya que en este informe con 53 vecinos, un nuevo descenso, ya que en 2025 contaba con 55, mientras que Benitagla (Almería), que le ha arrebato el puesto algunos años, cuenta con 60 habitantes.

En cuanto al resto de municipios, la capital es la que soporta el mayor número de habitantes, concretamente 144.598, que supone un aumento del 0,57%, debido al aumento de la población extranjera (11.648), ya que esta crece un 8,3%, mientras que la nacional vuelve a bajar otro año más.

En segundo municipio con mayor con población es Lepe con 29.985, un incremento del 0,5%, le sigue Almonte con 25 681, que aumenta un 1,17%; Moguer con 24.267, una subida del 1,05%; Aljaraque con 23.082, un 1,36% más; Ayamonte con 22.642, un 1,8% más; Cartaya con 21.690, un 0,23% más; e Isla Cristina con 21.576, una ligera bajada.

Por otro lado, Moguer es el municipio con mayor población extranjera, después de la capital, con 8.171 personas, seguido de Lepe (6.362); Almonte (5.714), Cartaya (4.864, que reduce) y Palos de la Frontera (3.603).

DATOS PROVINCIALES

La población de la provincia de Huelva aumentó en 0,64% (3.452 habitantes) a 1 de enero de 2026 y se situó en 542.241 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció un 6,01%, y representan ya el 12% de la población de la provincia, mientras que la población nacional volvió a bajar, aunque en menor medida que el año anterior.

De este total, 476.358 tenían nacionalidad española (el 87,84%) y 65.883 nacionalidad extranjera (el 12,15%). Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española decreció un 0,05%, ya que se enumeraron 476.643 habitantes, no obstante, en menor medida que el año anterior, que descendió un 0,1%. Sin embargo, se mantiene la tendencia a la baja puesto que en 2024 se registraron 477.150 habitantes; en 2023, 477.639; 478.548, en 2022; y 478.386, en 2021.

Por su parte, la población de nacionalidad extranjera se situó en 2025 en 65.883 personas, lo que supone un aumento de 6,01% con respecto a los 62.146 de 2025, siguiendo la estela de crecimiento, ya que se registró 58.574, en 2024; 56.445, en 2023; 52.546, en 2022; y 48.868 en 2021.

Entre los principales países procedentes de la población extranjera durante 2025 fueron Marruecos (24.290, incremento del 8,48%); Rumanía (12.506, un 0,7% más); Colombia (4.893, un 13,21% más), Mali (2.923, un 10,9% más); Portugal (2.714, un 1,9% más); Venezuela (2.520, un 16,3% más), Alemania (2.021, un 1,1% más), Senegal (1.911, un 13,42% más); Perú (1.258, 32,14%), Ecuador (1.234, 5,2% más); y Ucrania (1.217, un 0,99% más);

Por su parte, la población andaluza se situó en 8.757.649 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un aumento de 80.936 personas respecto a la misma fecha del año anterior (0,93%). Los residentes de nacionalidad extranjera aumentaron en 68.587, lo que representa cerca del 85% del crecimiento de la comunidad.

La población de España se situó en 49.618.622 habitantes a 1 de enero de 2026, con un crecimiento de 490.325 personas en un año. El 14,7% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 20,3% había nacido fuera de España. Los mayores aumentos de extranjeros durante 2025 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (70.166 más), Venezuela (46.885) y Marruecos (34.313).