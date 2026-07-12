El curso sobre transición energética organizado por el Ayuntamiento de Huelva y UNIA cuenta con 30 jóvenes participantes

La visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a la la celebración del curso de verano 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el Valle del Hidrógeno Verde'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El curso de verano 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el Valle del Hidrógeno Verde', organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha tenido lugar durante la semana con la participación de 30 jóvenes.

Los beneficiarios han recibido la visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos europeos, Adela de Mora; el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, y la directora de la sede de Santa María La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, con el objeto de darles la bienvenida y animarles a "prepararse para liderar el futuro de Huelva", según ha precisado el Consistorio onubense en una nota.

En este sentido, la alcaldesa ha precisado que "Huelva vive una oportunidad histórica vinculada a la transición energética y al desarrollo del Valle del Hidrógeno Verde, pero esa oportunidad solo será realmente nuestra si contamos con personas preparadas para aprovecharla". Por ello, ha insistido en animar a los participantes a "empaparse de conocimiento, preguntar, debatir y aprovechar al máximo estos días de formación".

Asimismo, Miranda ha valorado el "carácter pionero" de esta iniciativa, al tratarse de la primera ocasión en la que el Ayuntamiento forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, una colaboración que, según ha señalado, "responde a la firme apuesta del Consistorio por la formación como una herramienta fundamental para que Huelva y los onubenses puedan afrontar con éxito la transformación económica, industrial y energética que ya está en marcha".

Al respecto, la alcaldesa ha concluido añadiendo en que el desarrollo del Valle del Hidrógeno Verde, junto a la fortaleza del tejido industrial onubense y sus infraestructuras estratégicas, "sitúan a Huelva en una posición privilegiada para convertirse en uno de los grandes referentes europeos de la transición energética", y poniendo el foco una vez más en la importancia de la formación al asegurar que "las inversiones son importantes, pero también lo es preparar a las personas para que puedan acceder a los nuevos empleos, impulsar la innovación y liderar los proyectos que marcarán el futuro de nuestra provincia".

En contexto, este curso, que ha formado parte de la primera semana de la programación de los Cursos de Verano de la Sede de La Rábida de la UNIA, ha reunido a una treintena de estudiantes, profesionales, investigadores y representantes institucionales interesados en analizar los desafíos y las oportunidades que plantea la transición hacia un nuevo modelo energético, con "especial atención al papel que desempeñará Huelva en este proceso".

A lo largo de las diferentes sesiones se han abordado cuestiones relacionadas con la "planificación estratégica" del Valle del Hidrógeno Verde, el impacto económico e industrial de la transición energética, la formación y el empleo, la innovación, la sostenibilidad y las oportunidades para el tejido empresarial y la industria auxiliar, contando para ello con la participación de expertos procedentes del ámbito universitario, empresarial e institucional.

Entre los ponentes se ha contado con representantes de entidades como Aiqbe, el Tecnológico de Monterrey (México), el Clúster del Hidrógeno Verde de Magallanes (Chile), la FOE, así como responsables de empresas, administraciones públicas y especialistas vinculados al desarrollo del Valle del Hidrógeno Verde, que han analizado desde distintas perspectivas "los retos y oportunidades de esta transformación".

Finalmente, la Administración local ha abundado en que este curso es una actividad enmarcada dentro del proyecto Greener, centrado en el fortalecimiento del mercado laboral de la industria auxiliar para el impulso del sector de la Energía Verde en el Territorio AAA --Alentejo - Algarve - Andalucía--, y como una iniciativa de cooperación transfronteriza que forma parte del Programa de Cooperación Interreg VI A España - Portugal Poctep --Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal-- 2021-2027, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).