La danza contemporánea de 'Ánima' llega por primera vez a Huelva de la mano del OCIb

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) presentará por primera vez en la ciudad de Huelva el espectáculo de danza contemporánea 'Ánima', una creación de la Compañía 'Cuerpo.Territorio' y dirigida por la bailarina y dramaturga argentina Sabrina Lescano. La función se celebrará el viernes, 7 de noviembre, a las 19,00 horas, en Las Cocheras del Puerto.

Según ha indicado el certamen en una nota de prensa, con esta propuesta de danza contemporánea, la 18 edición del OCIb se reafirma a Huelva como "un referente iberoamericano de intercambio artístico y escénico" y "enriquece aún más su amplio portafolio de actividades culturales en la provincia, reforzando su vocación de diálogo cultural y de impulso al talento emergente iberoamericano".

'Ánima' (del latín alma) propone una experiencia escénica que invita a reflexionar sobre la condición humana; es una llamada a la empatía, "a reconocer a quienes nos rodean, a mirarnos con amor y a sostenernos en los momentos difíciles". A través de un lenguaje "físico y poético", la obra busca "conectar con la empatía y con la necesidad de un mundo más sensible y consciente".

La puesta en escena cuenta con seis intérpretes, Annick De Muylder, Chia Ling Yang, Claire Neau, Fernando Araujo Reyes, Fernando Fernández Ross y Joaquín Carrasco López, acompañados por el diseño sonoro del maestro argentino Pablo Behm. La dirección, producción general y actuación corren a cargo de Sabrina Lescano.

Este estreno constituye un hito para la danza contemporánea en Huelva, al ser el primer "movimiento sólido" de creación y producción local dentro de esta disciplina. 'Ánima' inaugura así un camino hacia la profesionalización y el fortalecimiento de la danza contemporánea en la ciudad, promoviendo la creación de nuevos lenguajes escénicos y la permanencia del talento en la provincia.

La Compañía 'Cuerpo.Territorio' nació en 2024 con el propósito de crear un espacio de investigación, creación y producción escénica en Huelva. Su objetivo es trascender los límites del aula y convertir el conocimiento adquirido en un acontecimiento escénico compartido.

'Ánima' propone una puesta en escena "de fuerte carga poética y simbólica, donde el movimiento se convierte en un lenguaje para explorar la relación entre los cuerpos". "A través de composiciones coreográficas precisas, un uso expresivo del espacio y de la luz y una musicalidad envolvente, la obra invita al espectador a habitar la frontera entre lo terrenal y lo espiritual, entre el afuera y el dentro que definen a cada ser", han destacado.

SOBRE SABRINA LESCANO

Sabrina Lescano (Córdoba, Argentina, 1983) es bailarina, coreógrafa, actriz, cantante, vestuarista y fotógrafa. Se formó en la Escuela Superior Integral de Teatro 'Roberto Arlt' de la Universidad Provincial de Córdoba y en la Tecnicatura en Métodos Dancísticos. Integró el Elenco de Danza Teatro de la Municipalidad de Córdoba (2009-2019) y forma parte de la compañía independiente Altibajos Constante Movimiento desde 2012.

Residente en Huelva desde 2020, Lescano dirige el ciclo de performance 'El cuerpo está presente', dentro de la muestra Grafistas Onubenses, y es miembro activo de la Asociación Andaluza de Profesionales y Compañías de Danza (PAD). En 2024 fundó y dirige la compañía Cuerpo.Territorio, consolidando su compromiso con la expansión del arte contemporáneo en Andalucía.

La actividad está enmarcada en el calendario del OCIb 2025, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, además de la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía.

