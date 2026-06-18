Una decena de asociación y partidos alegarán contra el dictamen ambiental sobre el Vertedero de Nerva (Huelva)

Una decena de entidades y partidos alegarán contra el dictamen ambiental de la Junta sobre el Vertedero de Nerva (Huelva). - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una decena de entidades sociales, partidos políticos y organizaciones han mostrado su rechazo y han señalado que presentarán alegaciones contra el nuevo dictamen ambiental de la Junta de Andalucía sobre el vertedero de Nerva (Huelva), ya que consideran que es "una autorización encubierta para una nueva etapa de intensificación industrial".

Según han indicado en una nota de prensa, el Dictamen Ambiental emitido por la Junta de Andalucía emitido el pasado 8 de junio es "un fraude de ley que condena a la comarca a ser el sumidero industrial de Andalucía de forma perpetua".

Así, Adelante Andalucia; Antivertederos; Crea Pueblo; Ecologistas en Acción; Huelva te mira; Izquierda Unida-Por Andalucía; Mesa de la Ría; Movimiento ciudadano ni Vertedero ni Tecnosuelos; Nerva, salud y Dignidad; PSOE; Riotinto, Salud y Dignidad; y XNerva, además de diferentes ayuntamientos ha anunciado la presentación de nuevas alegaciones contra el dictamen ambiental.

Las entidades firmantes han advertido de que "no permitirán que se hipoteque el futuro de la comarca" y han asegurado que agotarán cualquier vía institucional, social y jurídica para "impedir la transformación del vertedero en un macrocomplejo industrial masivo".

En este sentido, las entidades han señalado que el dictamen "no es un plan de cierre", sino "una autorización encubierta para una nueva etapa de intensificación industrial que operará a escasos metros de la población".

Según estas entidades, el proyecto contempla la puesta en marcha de actividades de "alto impacto" como una "Planta de Combustible Sólido de Sustitución (CSS); una nueva industria para procesar residuos inflamables; planta de tratamiento de efluentes Líquidos, que procesará residuos líquidos externos de composición desconocida mediante ósmosis inversa y un reactor biológico secuencial (SBR); además de una planta de biorremediación de Suelos (tecnosoles)".

Asimismo, se incluye una "planta de lavado y biorremediación de suelos contaminados; una planta de estabilización y solidificación; una planta de trituración y triaje; y una caldera de biomasa".

De este modo, tanto los ayuntamientos y Ecologistas fundamentan su rechazo en "graves deficiencias técnicas y legales", principalmente en "vulneración de distancias", ya que el dictamen "admite que las instalaciones operarán a solo 800 metros de Nerva, ignorando que el Ministerio para la Transición Ecológica exige, desde 2023, una distancia mínima de 4.000 metros para vertederos de residuos peligrosos".

Por otro lado, estas entidades han alegado el uso de "datos zombis", ya que la evaluación de salud "se basa en un estudio de olores de 2010, pretendiendo autorizar una planta de alta complejidad en 2026 con datos de hace 16 años".

Por otra parte, hablan de que el informe base "detectó niveles de arsénico de 82 mg/kg, duplicando el límite legal de 40 mg/kg, situación que la Junta permite perpetuar bajo la hipótesis de ser "fondo natural".

También, alertan de que el Estudio de Impacto Ambiental data de 2019 y se basa en leyes "ya derogadas, ignorando el Real Decreto 646/2020". Además, esta intensificación industrial es "incompatible" con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Zona Minera y supone "una amenaza para el ecosistema del río Tinto".

"Esta decisión marcará el futuro de varias generaciones. No aceptaremos ser un territorio de sacrificio bajo el disfraz de la economía circular", han declarado, toda vez que han insistido en que impulsarán "todas las medidas necesarias" hasta "lograr la anulación total del Dictamen y un calendario de cierre real y definitivo".

CIERRE DEL VERTEDERO

Por su parte, a preguntas de los periodistas en Jaén, la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, se ha referido al expediente sobre el vertedero de Nerva.

"Nosotros lo que seguimos es cumpliendo lo que dijimos en su momento con el cierre de vaso, ya se produjo el primero, vamos a seguir en ese vaso y creo que la información a la población es clave para que estén tranquilos", ha declarado.