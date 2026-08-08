Declarado un incendio forestal en Almonaster La Real (Huelva) que cuenta con una treintena de efectivos

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un incendio forestal activo en el paraje Cueva de La Mora, ubicado en el municipio de Almonaster La Real (Huelva), que cuenta con una treintena de efectivos.

Así lo ha informado el Infoca a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado que el fuego se ha declarado sobre las 12,35 horas de esta mañana.

Hasta donde se encuentran las llamas, el Infoca ha desplegado un dispositivo para trabajar en su extinción compuesto por cuatro helicópteros -- dos de ellos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico --; 16 efectivos procedentes de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales 'La Iglesuela'; once bomberos forestales del Infoca y un vehículo autobomba.