Declarado un incendio forestal en el paraje Menajo de Cartaya (Huelva)

CARTAYA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan para sofocar un incendio declarado a las 13,20 horas de este jueves en el paraje Menajo del municipio de Cartaya (Huelva).

Así, según han indicado desde el Infoca a Europa Press, se trata de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.

Para combatir el fuego se han desplazado hasta ese espacio dos helicópteros semipesados; dos aviones de carga en tierra, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.