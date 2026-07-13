Declarado un nuevo incendio forestal en Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado este lunes un nuevo incendio en Moguer (Huelva), concretamente en el paraje Arroyo la Grulla, el tercero en dos semanas y tan solo un día después de extinguirse el declarado en el paraje Camino de Tresmal.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', el incendio se ha declarado a las 14,45 horas de este lunes, y aún está en una fase "muy inicial". Además, se trata de una zona que se encuentra cercana a las instalaciones del CEUS y próxima también al lugar donde se originó otro incendio el pasado viernes.

En la zona se encuentran un helicóptero semipesado y dos aviones carga en tierra, además de 13 efectivos por tierra y dos camiones autobombas.

Este es el tercer incendio que se produce en el municipio en dos semanas. De hecho, este domingo se dio por extinguido el fuego que se originó el pasado viernes en el paraje Camino de Tresmal.