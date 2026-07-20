Declarado un nuevo incendio en el paraje Tresmadal de Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado este lunes un nuevo incendio en Moguer (Huelva), concretamente en el paraje Tresmadal, el cuarto originado en el municipio durante este mes y en segundo en el mismo paraje.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado pasadas las 16,45 horas y en la zona hay 20 efectivos por tierra, dos camiones autobombas, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

Este sería el cuarto incendio que se registra en el municipio en este mes y el segundo en el mismo lugar, ya que el pasado 10 de julio se originó otro fuego en la misma zona que fue extinguido el 12 de julio. Además, el 13 de julio se declaró un incendio en el paraje Arroyo la Grulla.

Se trata de una zona cercana a las instalaciones el CEUS, rodeada de fincas agrícolas y pistas forestales que pueden servir de cortafuegos, unido a poca vegetación baja.