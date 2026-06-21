Descienden nacimientos, aumentan defunciones y crecimiento natural negativo en Huelva en el cuarto trimestre de 2025

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HUELVA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el cuarto trimestre del año 2025 se produjeron en Huelva 904 nacimientos, 1.174 defunciones y 430 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica esta semana el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultado por Europa Press. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2024, una disminución en nacimientos (2,9%) y matrimonios (11,34%), pero aumentan las defunciones (2,53).

De este modo, durante el cuarto trimestre de 2025, como resultado, el crecimiento natural en Huelva (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo, concretamente, de 270 personas, más que en el trimestre anterior, que era de 158 personas.

En este trimestre se produjeron 877 partos de los que 27 fueron múltiples (todos dobles) y fueron mayoritarios los nacimientos de hombres. Estos partos dieron lugar a 904 nacimientos, todos vivos a excepción de uno. En cuanto al estado civil de las madres, el 56,41% de los nacimientos correspondieron a progenitoras no casadas, por encima de la media andaluza, que se situó en el 52,7%. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 72, ya que en 655 de los casos, tanto padre como madre son españoles.

Por otro lado, en el 32,3% de los nacimientos la madre contaba con una edad entre los 30 a los 34 años, cifra que se situaba en la media andaluza, puesto que en el 32,1% de los nacimientos las madres se situaba en dicha franja. Asimismo, se registraron 21 nacimientos de madres con edades entre los 15 y los 19 años y ninguno por debajo de esa edad.

En cuanto a las defunciones, el 52,8% fueron hombres. Mientras que el 17,8% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondió a la franja de 90 a 94 años, la mayoritaria. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (24,72%) para las mujeres y entre 80 y 84 años para los hombres (26,41%).

El 41% de las defunciones correspondió a personas viudas, seguido del 37,98% que representaron las personas casadas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (53,7%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (65,16%).

Por último, de los 430 matrimonios, 25 fueron entre personas del mismo sexo. Siendo mayoritario (18) el matrimonio entre mujeres. El 11,18% de los matrimonios (61) correspondió a uniones en las que alguno de los cónyuges era extranjero.