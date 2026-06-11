Destino Huelva capta más de 3,3 millones para impulsar nuevos destinos turísticos entre Huelva y Portugal

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, en la presentación de los nuevos proyectos turísticos. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha logrado captar más de 3,3 millones de euros para el desarrollo de dos proyectos estratégicos de cooperación con Portugal que contribuirán a "crear y consolidar" nuevos destinos turísticos en torno al Bajo Guadiana y al río Múrtigas.

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha presentado este jueves los proyectos aprobados en el marco de la octava convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep) 2021-2027, financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg, ha indicado la institución provincial en una nota.

La financiación obtenida permitirá a la Agencia Destino Huelva recibir un total de 955.457 euros, una cantidad que supone incrementar en torno a un 60 por ciento su presupuesto inicial y "reforzar su capacidad para impulsar proyectos de transformación turística en la provincia".

Durante su intervención, Delgado ha señalado que la agencia nació para actuar como "un instrumento ágil, accesible y cooperativo al servicio del desarrollo turístico inteligente y de la reputación provincial de Huelva", con el objetivo de contribuir a la transformación del modelo turístico hacia uno "más sostenible, innovador, accesible y competitivo" y ha recordado que desde la creación de la entidad se apostó por dotarla de un departamento específico de captación de fondos e inversión.

Según Delgado, la obtención de estos recursos europeos "no es solo una cifra", sino una herramienta que permitirá "acelerar proyectos clave para la modernización, la sostenibilidad y la consolidación de productos turísticos de nuestra provincia". La presidenta de la Agencia ha defendido además una visión del turismo basada en la cooperación y la sostenibilidad.

"Entendemos el turismo como un bien social y nuestra responsabilidad es liderar una transformación apoyada en el rigor del dato, la innovación y la sostenibilidad del destino", ha destacado.

GUADIANA NAUTIC EXPERIENCE

Uno de los proyectos aprobados es Guadiana Nautic Experience, una iniciativa liderada por la Agencia Destino Huelva junto a la Región de Turismo del Algarve, la Eurociudad del Guadiana y la Mancomunidad de Municipios Beturia.

Con un presupuesto global de 1,47 millones de euros, el proyecto impulsará un modelo innovador de turismo náutico sostenible y transfronterizo en el Bajo Guadiana, integrando recursos naturales, patrimonio cultural y actividad económica en ambas orillas de la frontera.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la elaboración de un diagnóstico estratégico del territorio, la puesta en marcha de experiencias demostrativas de turismo náutico, la creación de una ruta y un pasaporte digital con realidad aumentada, la organización de actividades deportivas y educativas vinculadas al río y el desarrollo de una plataforma digital transfronteriza con inteligencia artificial y contenidos disponibles en varios idiomas.

Asimismo, el proyecto contempla acciones formativas dirigidas a empresas turísticas, así como un ambicioso plan de promoción nacional e internacional que culminará con la celebración de un Congreso Internacional de Turismo Náutico en 2027. La financiación destinada a la Agencia Destino Huelva dentro de esta iniciativa asciende a 534.239 euros.

MURTEGA TUR, EN LA SIERRA

El segundo proyecto aprobado, Murtega Tur, cuenta con un presupuesto global de 1,84 millones de euros y tiene como objetivo consolidar el río Múrtigas como un producto ecoturístico transfronterizo de referencia. La iniciativa está liderada por la Diputación Provincial de Huelva y cuenta como socios con el municipio portugués de Barrancos y la Agencia Destino Huelva. Su ámbito de actuación comprende los municipios de Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, La Nava, Hinojales, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola y Barrancos.

El proyecto busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas fluviales con la dinamización económica del medio rural mediante actuaciones centradas en la gobernanza participativa, la valorización del patrimonio natural y cultural, la digitalización y la capacitación del tejido empresarial turístico.

Entre las acciones previstas figuran la creación de una marca turística propia para el destino Múrtigas, el desarrollo de herramientas digitales de interpretación del territorio, programas de formación especializados en ecoturismo y acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales. La aportación destinada a la Agencia Destino Huelva dentro de este proyecto asciende a 421.218 euros.

Por último, la diputada ha agradecido el trabajo realizado por el equipo técnico de la Agencia Destino Huelva y del departamento de captación de fondos, "que han trabajado intensamente para que nuestros recursos turísticos se conviertan en proyectos de excelencia capaces de atraer inversión, generar oportunidades y seguir posicionando a Huelva como un destino de referencia", ha concluido.