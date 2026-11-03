Detenidas 13 personas tras desmantelar varias asociaciones cannábicas en Isla Cristina y Lepe (Huelva)

Uno de los registros realizados por la Guardia Civil en la operación 'Dehesa'. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas por delitos contra la salud pública en su modalidad tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, vinculadas a asociaciones cannábicas que trabajaban como puntos de venta de estupefacientes en las localidades de Isla Cristina y Lepe (Huelva), donde se ha incautado más de 16 kilogramos de marihuana y hachís.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación, enmarcada en la operación 'Dehesa', se inició a partir de las denuncias anónimas que recibió la Guardia Civil, alertando de un constante trasiego de personas que acudían a este tipo de locales para adquirir sustancias estupefacientes.

Estas actuaciones policiales permitieron detectar que los establecimientos vigilados, pese a presentarse bajo una apariencia legal vinculada al consumo de cannabis, en realidad estarían funcionando y siendo utilizados para la distribución, así como venta de drogas.

Uno de los aspectos más relevantes fue que la actividad desarrollada en una de las asociaciones estaba situada en las proximidades de un instituto y el alumnado, entre ellos menores de edad, acudían durante la hora del recreo para adquirir o consumir sustancias. Otra de las asociaciones investigadas se localizaba en un parque infantil, siendo un lugar frecuentado de forma habitual por jóvenes.

Además de la venta en los locales, los agentes se percataron que también estaban realizando labores de 'telecoca', venta de las sustancias al lugar indicado previamente e incluso a domicilio.

Una vez justificada la actividad de estas asociaciones y previa autorización de la Autoridad Judicial, en las localidades de Isla Cristina y Lepe se practicaron cuatro registros en locales y, simultáneamente, en otras cuatro viviendas que utilizaban como almacenamiento y preparación de las sustancias para su posterior distribución.

Como resultado de los ocho registros practicados a finales del mes de noviembre se han localizado 10,6 kilogramos de hachís; seis kilogramos de marihuana; casi 20.000 euros en efectivo; diversos útiles y elementos para su manipulación y pesaje; cuatro vehículos, algunos de ellos patinetes eléctricos; y diverso material móvil e informático.

Con esta operación policial coordinada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ayamonte, en la que ha participado USECIC, guías caninos, patrullas de seguridad ciudadana y Policía Local de las localidades afectadas, se ha logrado desarticular un total de cuatro puntos de venta de drogas.

Las personas detenidas, así como las diligencias, las sustancias intervenidas y el material incautado se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa.