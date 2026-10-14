Detenidas tres personas e incautados cinco kilos de hachís en el último control móvil hispano-luso

Control móvil conjunto hispano-luso, desarrollado bajo el amparo del Código de Fronteras Schengen y el Acuerdo de Colaboración Policial y Aduanero entre España y Portugal. - POLICÍA NACIONAL

AYAMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, una de ellas buscada internacionalmente desde 2019, y se ha incautado de cinco kilos de hachís en el desarrollo del último control móvil conjunto hispano-luso, desarrollado bajo el amparo del Código de Fronteras Schengen y el Acuerdo de Colaboración Policial y Aduanero entre España y Portugal que regula estas colaboraciones internacionales.

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, fruto de esta colaboración, la Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos polacos por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cuando trataban de introducir en España en torno a cinco kilos de hachís. Además, uno de ellos portaba documentación falsa y se buscaba internacionalmente en el ámbito europeo desde el año 2019.

Esta persona incluso llegó a bajarse del vehículo de alta gama que conducía cuando se percató de la presencia policial y no dudó en huir atravesando la mediana de la autovía A-49 e invadir el carril contrario con la circulación en marcha. Finalmente, fue interceptado en la carrera y detenido por un Policía Nacional que estaba en el control policial. Además, se detuvo

Este tipo de controles por carretera, así como por vía fluvial, son solo algunas de las principales actividades conjuntas que se llevan a cabo coordinadas por el CCPA de Castro Marim-Ayamonte.

Precisamente, el de Castro Marim-Ayamonte es uno de los cinco Centros de Cooperación Policial que existen a lo largo de la frontera que comparten ambos países de la península ibérica y que, además, llevan a cabo "una importante labor de gestión y enlace", así como de intercambio de información en todo lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado internacional, el tráfico de sustancias estupefacientes y la delincuencia transfronteriza.