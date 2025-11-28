Detenido por apuñalar y herir gravemente a otra persona con arma blanca en Ayamonte (Huelva)

Archivo - Puesto principal de la Guardia Civil de Ayamonte. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en la noche de este jueves a una persona por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, ya que supuestamente apuñaló e hirió gravemente con arma blanca a otra en Ayamonte (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves en Ayamonte, cuando una persona fue abordada en la vía pública y herida gravemente con arma blanca. Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios que trasladaron al herido hasta el centro hospitalario.

Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos.