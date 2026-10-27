Detenido en Huelva con 800 kilos de hachís en un vehículo de alta gama por la A-49

Fardos de hachís intervenidos por la Guardia Civil en Huelva en un vehículo de alta gama que circulaba por la A-49 - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo de alta gama que transportaba 800 kilogramos de hachís cuando circulaba por la autovía A-49 en la provincia de Huelva y que intentó huir del control policial.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 21 de octubre cuando los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de Sevilla desplazados hasta Huelva realizaban un operativo en vía pública.

Los agentes dieron el alto al conductor del vehículo, que hizo caso omiso a sus señales saltando varios escalones del despliegue policial para emprender la huida, aunque finalmente pudo ser detenida su marcha.

Identificado el conductor y examinado el interior del vehículo, se localizaron 20 fardos de arpillera que contenían un total de 800 kilos de hachís y se procedió a detener al conductor, al que se le imputan delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), falsedad documental (placas vehículo dobladas) y atentado contra agente de la autoridad.

Las diligencias instruidas, junto con el vehículo y la droga incautada, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Según la Guardia Civil, el refuerzo de efectivos en la Comandancia de Huelva está contribuyendo a intensificar la vigilancia y los controles en la lucha contra el narcotráfico, ya que el pasado 17 de octubre se intervinieron 200 kilogramos de cocaína en esta misma autovía.