La Diputación acoge la presentación de 'Buenos días, buenas noches, Huelva', un homenaje visual a la ciudad

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al autor de la obra, Félix B. Camacho Malo, y José Juan Díaz Trillo, durante el acto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido en la tarde de miércoles la presentación del libro 'Buenos días, buenas noches, Huelva', de Félix B. Camacho Malo, una publicación que ofrece un recorrido visual por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital onubense, combinando patrimonio, paisaje urbano y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la ciudad.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha sido la encargada de dar la bienvenida en un acto que ha puesto de relieve el valor de este trabajo, "concebido como una invitación a detenerse y contemplar Huelva desde una perspectiva cercana, prestando atención a aquellos elementos que conforman su identidad y su paisaje cotidiano". Baquero ha destacado que el libro constituye "una declaración de amor por nuestra tierra, por su gente, por sus paisajes y por la historia que da sentido a nuestra identidad".

Un libro para el presidente de la institución provincial, David Toscano, ha tenido unas palabras en su contenido destacando "la sensibilidad" con la que su autor retrata la ciudad y su capacidad para reflejar, a través de la imagen, "la riqueza patrimonial, paisajística y humana de Huelva".

La presentación, conducida por José Juan Díaz Trillo, encargado de escribir el epílogo, se ha desarrollado en formato de diálogo con el autor, quien ha ido desgranando el contenido de la publicación y compartiendo algunas de las reflexiones que han dado forma a este trabajo. Durante su intervención, Díaz Trillo ha subrayado el carácter singular de una obra que ha definido como "un libro para pasearlo y para pasearse con él", al tiempo que la ha calificado como "necesario".

El escritor ha destacado además que "hay mucha bondad en este libro, aparte de la hermosura", en referencia tanto a la personalidad de su autor como a la visión de Huelva que transmiten sus páginas. A través de sus fotografías, el lector puede descubrir lugares como el Muelle de Riotinto, el Barrio Reina Victoria, la Casa Colón, la Catedral de La Merced, el Gran Teatro, la Plaza de las Monjas o el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta en el Conquero, junto a escenas cotidianas que muestran una visión cercana y personal de la ciudad.

El trabajo incorpora además imágenes y referencias a espacios y temáticas especialmente vinculados al autor, como El Portil, la Semana Santa de Huelva o el Recreativo de Huelva. A través de ellas, Camacho construye un retrato de la ciudad basado en vivencias, detalles y experiencias ligadas a su día a día.

Félix Camacho ha explicado que la iniciativa surge tras años compartiendo imágenes de Huelva en redes sociales y del impulso recibido por parte de sus seguidores para reunirlas en una publicación. "Es una forma de mostrar la ciudad tal y como yo la veo, desde el cariño y el vínculo que tengo con esta tierra", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el libro nace con la intención de acercar Huelva a quienes la visitan y también a quienes la viven cada día. "Me gustaría que sirviera de guía para descubrir Huelva, para que quienes vienen de fuera conozcan sus rincones y para que los propios onubenses valoren aún más todo lo que tenemos", ha afirmado.

Camacho ha querido destacar el respaldo recibido para hacer realidad este proyecto, especialmente el de la Diputación Provincial de Huelva y el interés mostrado desde el primer momento.