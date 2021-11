Diputación celebra en Punta Umbría (Huelva) el tercero de los cinco Foros Urbanos de consulta de la Estrategia DUSI

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Mar de Punta Umbría (Huelva) ha acogido la celebración del tercer Foro Urbano de la Estrategia DUSI Vive Tu Ría-Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel), coordinado por la Unidad de Gestión de la Edusi del Área de Desarrollo Territorial de la Diputación de Huelva. El encuentro, inaugurado por la diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio, y la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha congregado a diferentes colectivos de ámbito social, cultural y económico del municipio.

Para la diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio, la celebración de estos foros urbanos "es necesaria para que la ciudadanía se implique, para que participe y aporte ideas sobre aspectos no solo sociales o económicos sino también sobre energía, cambio climático, etc., en definitiva, sobre todos esos cambios importantes que necesita el municipio para evolucionar y que a las administraciones se nos pueden escapar o podemos no enfocar bien, por lo que es de vital importancia celebrar estos encuentros de participación".

Rubio ha agradecido el trabajo conjunto llevado a cabo entre el personal técnico de Diputación -que abarca distintas áreas como Desarrollo Territorial, Medio Ambiente, Innovación o Infraestructura- y el de los ayuntamientos que conforman la EDUSI, en este caso el de Punta Umbría.

En palabras de la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, "hoy es un día especial para este municipio porque, gracias a los fondos de la Edusi y bajo el paraguas de la Diputación, se van a revertir alrededor de 4,7 millones de euros destinados a que esta ciudad sea más amable y sostenible, haciendo que Punta mire hacia la ría, que es una cuenta pendiente que tenemos desde el ayuntamiento".

Águedo ha afirmado que en este foro "van a participar todos los colectivos para que aporten sus ideas, ya que los proyectos son para la ciudadanía".

Concretamente, en el municipio de Punta Umbría la inversión de la Edusi asciende a un total de 4.669.720 euros, repartidos por objetivos de la siguiente forma: Objetivo 2 --Administración Electrónica y Ciudad Inteligente-- 553.641,20 euros; Objetivo 4 --Movilidad y Economía Baja en Carbono-- 864.123,35 euros; Objetivo 6 --Regeneración y Puesta en Valor Medio Ambiental y Patrimonial-- 719.888,00 euros; y Objetivo 9

--Regeneración Urbana, Económica y Social-- 2.552.067,77 euros.

FOROS URBANOS

Estos foros urbanos son órganos de consulta y participación de la Edusi y su desarrollo se centra en los cuatro Objetivos Temáticos (OT) de la estrategia: Administración Electrónica y Ciudad Inteligente -vinculado al OT2- con una inversión de 1.590.720 euros; Movilidad y Economía Baja en Carbono -vinculado al OT4- Con una inversión de 4.645.440 euros; Regeneración y Puesta en Valor Medio Ambiental y Patrimonial -vinculado al OT6- con una inversión de 4.631.306,88 euros, y Regeneración Urbana, Económica y Social -vinculado al OT9- con una inversión de 7.132.533,12 euros.

Estos encuentros se están celebrando de forma alternada en los diferentes municipios que participan en la Estrategia DUSI --Gibraleón (ya celebrado en octubre de 2020), San Juan del Puerto (celebrado el pasado mes de julio), Punta Umbría, Huelva capital y Palos de la Frontera--.

En ellos no solo se busca la representación de colectivos o personas con un conocimiento especializado en cada una de las áreas temáticas indicadas, sino también de personas o colectivos con interés o experiencia en ellas, en la Estrategia en general o en sus actuaciones en particular. Durante estos encuentros se busca su participación tanto a nivel informativo como a la hora de que expresen sus opiniones y hagan sugerencias. Las deliberaciones obtenidas de los Foros Urbanos se elevarán al Comité de Seguimiento de la Estrategia DUSI.

EDUSI RÍAS DE HUELVA

El 8 de noviembre de 2017, la Diputación de Huelva aprobó por unanimidad la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 'Vive tu Ría-Rías de Huelva 2020' así como la solicitud para participar en la convocatoria realizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El proyecto Edusi Rías de Huelva fue presentado en la tercera convocatoria en diciembre de 2017.

El 10 de diciembre de 2018 la Secretaría de Función Pública concedió una ayuda de 15.000.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a la Diputación de Huelva para una inversión total de 18.750.000 euros, para la ejecución de la estrategia. En abril de 2019 tuvo lugar el acto de firma de los convenios de colaboración entre la institución provincial y los ayuntamientos de Gibraleón, Palos de la Frontera, Huelva, San Juan del Puerto y Punta Umbría, respectivamente, para la ejecución de la Estrategia.

En este sentido, para la ejecución de los proyectos --con fecha de finalización en 2023-- hay que seguir un total de seis líneas de actuación establecidas desde Europa, que son las siguientes: sistema de administración electrónica accesible y de gestión urbana inteligente; sistema de movilidad urbana sostenible y multimodal; sistema de eficiencia energética; mejora y rehabilitación del entorno urbano y patrimonio cultural: Eje fluvial de las Rías; regeneración medioambiental del entorno urbano de las Rías y regeneración urbana de áreas vulnerables de las Rías.

La Diputación de Huelva desarrolla la Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible Integral Rías de Huelva 2020 con una inversión de 18.750.000 euros, financiados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder). Esta inversión se ejecuta en cinco municipios que se conectan a través de las Rías de Huelva, Punta Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto , Palos de la Frontera y Huelva.