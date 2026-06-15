Diputación entrega a la Hermandad de la Cinta un sillón usado por el papa Juan Pablo II en su visita a Huelva

Entrega del sillón usado por el papa Juan Pablo II en su visita a Huelva. - HERMANDAD DE LA CINTA

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha hecho entrega a la Hermandad de la Cinta de un sillón que el papa San Juan Pablo II utilizó durante su histórica visita a la capital onubense el 14 de junio de 1993.

El acto, celebrado al término de Misa de Acción de Gracias que la hermandad celebra cada año en el aniversario de la Eucaristía celebrada en Huelva por el papa ante la Virgen de la Cinta, "refuerza el compromiso de la Diputación con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, religioso y cultural de la provincia", ha indicado la hermandad en una nota.

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y del hermano mayor de la Hermandad de la Cinta, Esteban Brito, quienes suscribieron el convenio de cesión ante la Virgen de la Cinta.

La silla formó parte del altar levantado en la avenida de Andalucía hace más de tres décadas, donde el Santo Padre presidió una multitudinaria celebración ante la imagen de la Virgen Chiquita. Desde entonces, el mueble ha sido custodiado como una valiosa pieza de la memoria contemporánea de la provincia. Con esta cesión y entrega, la Diputación atiende a la vocación de que este bien patrimonial sea venerado y contemplado en el entorno natural de la devoción cintera: el Santuario Diocesano de la Cinta.

El presidente de la Diputación ha destacado el "profundo valor simbólico" de esta cesión, al tratarse de una pieza que "va mucho más allá de lo material" y que constituye "un testigo de aquel acontecimiento, un símbolo de una Huelva que salió a la calle, que vivió su fe con emoción y que recibió al Santo Padre bajo la mirada de la Virgen de la Cinta".

Asimismo, ha subrayado que la entrega del sillón a la hermandad supone "un gesto cargado de sentido", al permitir que este legado permanezca junto a quienes custodian una devoción que forma parte de la historia sentimental de la provincia. "Este sillón deja de ser el recuerdo de una visita histórica para convertirse en parte de un lazo que une al Santo Padre, a la Virgen de la Cinta, a la Hermandad, y a toda la provincia de Huelva", ha afirmado.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de la Cinta ha expresado el "profundo agradecimiento de todos los hermanos y devotos marianos de la ciudad", asegurando que "esta entrega no es un simple depósito de mobiliario, sino la puesta en valor de un trozo de la historia viva de Huelva a los pies de su Patrona", subrayando además el papel de la hermandad como "fiel custodia" del legado cintero y recordando el título centenario que ostenta la Diputación como Hermano Mayor Honorario de la corporación.

Este acto se enmarca dentro de la línea de colaboración continua que mantienen ambas instituciones, orientada a potenciar las raíces colombinas y marianas de Huelva, vinculadas desde el origen mismo de la advocación de la Virgen de la Cinta y la histórica oración de Cristóbal Colón a su regreso del Descubrimiento.