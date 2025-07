La Diputación de Huelva acoge el regreso de Emilio Fornieles a Huelva con la exposición 'Back to the roots'

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde este jueves la exposición 'Back to the roots-Vuelta a las raíces', del artista onubense Emilio Fornieles. Una muestra que marca el regreso del pintor a su tierra natal tras una extensa etapa creativa en Alemania. A través de una propuesta artística centrada en el retrato y la acción plástica, la exposición establece un diálogo visual con las ocho provincias andaluzas, en un proyecto que combina técnica, emoción y compromiso cultural.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, durante el acto inaugural, la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, ha resaltado la importancia del reencuentro con Fornieles. "No solo celebramos una muestra artística, celebramos el reencuentro de un artista internacional con la tierra que vio nacer su vocación creativa: la provincia de Huelva".

Además, ha subrayado que esta exposición "invita a mirar de nuevo hacia lo esencial: nuestras raíces", y que representa "una cita profundamente andaluza, pero también profundamente onubense".

Por otro lado, Díaz ha subrayado que "desde aquí, Fornieles inició un camino que lo ha llevado a escenarios artísticos de gran relevancia en Europa y más allá, y es esta misma tierra la que lo recibe con orgullo, a través de una exposición que nos invita a mirar de nuevo hacia lo esencial: nuestras raíces".

Asimismo, ha destacado el papel de la Diputación como "motor cultural y la importancia de apoyar el arte que conecta con las raíces y la identidad del territorio". "Entendemos el arte no solo como expresión individual, sino como vehículo de identidad colectiva. Y en ese sentido, esta exposición es profundamente andaluza, pero también profundamente onubense", ha añadido.

Finalmente, la diputada ha agradecido "la generosidad de Emilio Fornieles al compartir con nosotros esta parte de su trayectoria", y ha invitado a descubrir la muestra, "donde podrán descubrir la fuerza creativa de un artista que, desde tierras lejanas, nunca ha dejado de mirar hacia Andalucía, y muy especialmente, hacia esta provincia y a su pueblo, Lepe".

Un viaje plástico por las raíces culturales de Andalucía 'Back to the roots' se articula en torno a una idea central: "la memoria cultural como impulso creativo". A través del retrato de "figuras emblemáticas" de cada provincia andaluza, el proyecto compone "una galería simbólica que transita entre la historia, la emoción y la identidad". Martirio representa a Huelva, la Duquesa de Alba a Sevilla, Lola Flores a Cádiz, Antonio Banderas a Málaga, Joaquín Cortés a Córdoba, Carmen Linares a Jaén, Federico García Lorca a Granada y Tomatito a Almería. Cada rostro "encierra no solo una biografía, sino una forma de mirar al sur desde la modernidad".

Las obras expuestas abarcan distintas etapas y series producidas por el artista en sus estudios de Berlín y Meissen: 'Verde que os quiero verde', 'The Decadents', 'Bravos!', 'The Green Essence', 'Gigantes sobre esparto', 'Las cuatro estaciones', entre otras. Combinando técnicas mixtas, materiales diversos y el uso expresivo del color, el artista se sirve del retrato como vía para "indagar en el alma de sus personajes y del territorio al que pertenecen".

El espectador se enfrenta así a una experiencia donde la pintura no es solo imagen, sino "relato y presencia". El recorrido se completa con obras nacidas del 'Action painting', una práctica que el artista ha convertido en performance: creación en directo ante el público, fundiendo el gesto pictórico con la música, el ritmo y el espectáculo visual.

Un creador internacional con acento andaluz Emilio Fornieles es un artista autodidacta, multidisciplinar y de sólida proyección internacional. Ha expuesto en instituciones y galerías de Alemania, Italia, Portugal, República Checa, Eslovaquia o Estados Unidos, y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, como la de la Casa Real española, el Museo José Saramago en Azinhaga (Portugal) o la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez en Moguer.

Entre sus logros más destacados figura su participación, en mayo de 2025, en el Carrusel de las Artes del Museo del Louvre, durante una presentación cultural de la región alemana de Sajonia organizada por la Unesco, convirtiéndose en el primer pintor andaluz en realizar una acción pictórica en ese espacio emblemático. Su serie 'Pintores con Letra Grande' fue avalada por el Nobel José Saramago, quien adquirió la colección y escribió el texto del catálogo.

También ha colaborado en espectáculos musicales con artistas como Soleá Morente, Los Evangelistas y Arcángel, y ha participado en cine documental ('La Sombra de las Cuerdas', 2009), junto a Tomatito y Paco de Lucía, entre otros. En su trayectoria ha obtenido diversos premios de pintura, desarrollando una obra que transita entre el arte pop, la expresión gestual, la narración biográfica y la reinterpretación de símbolos culturales desde una mirada andaluza y europea.

La exposición permanecerá abierta en la Sala de la Provincia hasta el próximo 16 de agosto, ofreciendo una oportunidad para adentrarse en su universo creativo de Emilio Forniele y en una manera de entender el arte como "memoria, emoción y pertenencia".