Diputación de Huelva aprueba obras de mejoras en diversas carreteras por un valor de cinco millones de euros

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha aprobado los expedientes de contratación de obras de rehabilitación de diversas carreteras provinciales que suman un montante económico global de cinco millones de euros.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, por una parte, y con una inversión de 4,3 millones de euros se mejorarán las carreteras HU-3107, de Niebla a Beas; la HU-3106, de Niebla a Valverde del Camino; la HU-3300, de La Redondela a Pozo del Camino; la HU-8105, en el tramo urbano de Aracena; y la HU-7104, que va desde Cabezas Rubias a la N-435 en el tramo comprendido entre Valdelamusa y San Telmo.

El resto, hasta completar los cinco millones de euros, se destinará a obras de rehabilitación de diversas patologías en diferentes carreteras de toda la provincia.

Con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros se va a llevar a cabo la rehabilitación del firme de la carretera provincial HU-3106, que une Niebla con Valverde del Camino, desde el punto kilométrico 0 hasta prácticamente el 21. En esta actuación se mejorará el firme y pavimento de esta carretera, así como se procederá a la renovación de toda la señalización.

También se actuará en el firme de la HU-7104, que va desde la N-435 a Cabezas Rubias, entre los puntos kilométricos 15+215 a 24+500, en el tramo comprendido entre Valdelamusa a San Telmo. Con una inversión de 903.896 euros se llevará a cabo la mejora del pavimento y firme de estos algo más de nueve kilómetros, así como la nueva señalización.

La tercera de las actuaciones previstas es la rehabilitación del firme de la carretera provincial HU-3107, que va de Niebla a Beas, en sus primeros 6.140 metros. Se trata de la tercera actuación en esta carretera tras invertir unos dos millones de euros en la primera fase, que va desde el kilómetro 9,900 al 12,435, el tramo interurbano, e incluyendo la intersección de Clarines, y una segunda actuación de 2'7 millones de euros desde el kilómetro 6'140 al 9'900, hasta Candón.

Otra de las mejoras es la rehabilitación del firme de la carretera provincial HU-3300 que va desde La Redondela a Pozo del Camino. Con una inversión inicial de 812.810 euros, el proyecto contempla tanto la rehabilitación del firme como la pavimentación y nuevas señalizaciones.

La última de las obras que se va a llevar a cabo es la rehabilitación del firme de la carretera provincial HU-8105. En concreto, en el tramo urbano de Aracena. La inversión de esta actuación es de 231.403 euros.

Junto con estas actuaciones, también se va a proceder a la rehabilitación de diversas patologías en distintas carreteras de la red provincial, tanto en la zona norte como en la zona sur. El objetivo es actuar sobre pequeñas actuaciones de forma muy aisladas y puntuales en distintas carreteras.

De esta forma, en la zona norte y con un presupuesto aproximado de 340.000 euros, se actuará en las siguientes carreteras: en la HU-6102, que une El Cerro de Andévalo con la HU-7104; en la HU-8128, que va desde la N-433 a Cañaveral de León; en la HU-9101, que une Higuera la Real a Barrancos; y en la HU-9103, que va desde la N-435 a Encinasola.

Por último, en la zona sur, y con un presupuesto también de unos 340.000 euros, se actuará en la HU-3105, que va de Trigueros a Gibraleón; en la HU-3108, que une la A-486 con Bonares; en la HU-4100, que une la N-435 con Sotiel Coronada; en la HU-4400, que va de Villablanca a Lepe; o en la HU-4401, que une San Silvestre de Guzmán con Sanlúcar de Guadiana.

También se actuará en la HU-4402, desde Villanueva de los Castillejos a Sanlúcar de Guadiana; en la HU-4403, desde Alosno a Puebla de Guzmán; en la HU-5104, que une la N-435 a Berrocal; en la HU-6110, que va desde Escacena del Campo a Aznalcóllar; en la HU-6111, que conecta la A-472 con Escacena del Campo; y en la HU- 7400, que va desde Paymogo a la frontera con Portugal.