Diputación de Huelva y Asnia facilitan la presencia de menores ucranianos en la provincia durante los meses de verano

Archivo - Jóvenes llevan una bandera de Ucrania - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Cooperación Internacional, ha propiciado la presencia de un grupo de tres menores ucranianos en la provincia durante los meses de verano.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, a través de una subvención de 8.000 euros a la asociación de niños de acogida en Huelva (Asnia), se posibilita la estancia de estos jóvenes con familias onubenses, "alejándolos temporalmente del entorno bélico en el que sobreviven y paliando, de alguna manera, las consecuencias físicas y psicológicas que viven actualmente".

La Diputación ha señalado que el proyecto estaba previsto para cuatro menores ucranianos "pero al final uno de ellos no ha podido incorporarse al grupo como consecuencia del fallecimiento de su madre en el frente de guerra, lo que da idea de lo necesario que es que estos menores puedan desconectar, aunque sea al menos unos meses, del conflicto bélico".

Durante su estancia, los jóvenes están llevando a cabo numerosas actividades y disfrutando de los innumerables privilegios con los que cuenta la provincia de Huelva, desde su gastronomía hasta sus playas, pasando por actividades de cetrería, travesía guiada por la ría de Huelva, y convivencia en el parque acuático de Palos de la Frontera, entre otras muchas.

La institución provincial, a través del Servicio de Cooperación Internacional financia, con una subvención de 8.000 euros, este proyecto. Este año son tres los menores que permanecen en el periodo estival en Huelva capital y Bonares.

La Diputación ha confirmado que uno de ellos no regresará con el grupo ya que permanecerá en Huelva "de forma indefinida para iniciar sus estudios en el seno de una familia residente en la capital onubense".

Los jóvenes proceden de la provincia de Odesa, una de las zonas que está sufriendo frecuentes ataques de la fuerzas militares rusas. El proyecto, que este verano cumple su cuarta edición, implica "un importante trabajo durante todo el año ya que no es fácil recabar todos los permisos, tanto en Ucrania como en España, además de todas las cuestiones logísticas de salida y vuelta de los menores".

En estas línea, la Diputación ha agradecido el papel de la Asociación Asnia y las familias de acogida.