Diputación de Huelva clausura en Almonte y El Rocío el proyecto de cooperación transfronteriza 'Camino Vertical'

Reparto de 'merchandising' y de itinerarios como el de Camino Sur, Huelva-Zafra y el Camino de El Rocío a Santiago de Compostela. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha organizado del 23 al 25 de septiembre en Almonte y El Rocío las jornadas de cierre del proyecto Camino Vertical. Esta iniciativa forma parte del programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y se ha declarado 'Operación de Importancia Estratégica'. En concreto, busca mejorar la competitividad de las rutas jacobeas del oeste ibérico como "recurso turístico sostenible, innovador e integrador".

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el encuentro ha reunido a representantes de las entidades socias en un programa que ha mezclado sesiones de trabajo e intercambio de experiencias con actividades culturales. Así, los asistentes han podido conocer y dar importancia al patrimonio, las tradiciones y la identidad del territorio onubense.

En la provincia de Huelva, el proyecto se centra en recuperar y dar a conocer itinerarios como el Camino Sur, Huelva-Zafra y el Camino de El Rocío a Santiago de Compostela. Estas rutas, aunque tienen importancia histórica y patrimonial, siguen siendo menos conocidas. Forman parte de una red de caminos que comparten distintos territorios de España y Portugal, tal y como ha detallado la Diputación onubense.

En contexto, 'Camino Vertical' sigue el trabajo hecho en proyectos anteriores. Avanza en la promoción de estos recorridos y en la participación de la población local, además de "ayudar a conocer su historia". Busca fortalecer el vínculo de los municipios con este patrimonio y su sentido de pertenencia a una red de rutas "que va más allá de las fronteras provinciales y nacionales".

Asimismo, el proyecto junta a administraciones y entidades de España y Portugal. La Diputación de Badajoz es el beneficiario principal. También participan la Diputación de Cáceres, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), Turismo do Alentejo, el Municipio de Barcelos y la Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, entre otras entidades.

En relación, esta cooperación permite compartir experiencias y trabajar juntos en la recuperación y promoción de caminos que conectan territorios por su historia y patrimonio comunes. También aprovechan su potencial "como recurso para el desarrollo turístico y local".

Las jornadas empezaron el miércoles 23 con una visita cultural guiada por Almonte. También se celebró la Mesa de Clausura del tercer Ciclo Formativo 'Camino de Santiago', que patrocinó la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, en la Casa de la Hermandad Matriz.

El jueves 24, que fue el día principal del encuentro, los participantes hicieron un recorrido en carro tirado por mulos desde el Santuario de El Rocío hasta los pinares de El Pastorcito. Siguieron el Camino de Santiago y contaron con la actuación de la artista onubense Lorena Ternero. Después, caminaron hasta la parroquia de la Asunción de Almonte, donde hubo una ofrenda floral a la Virgen del Rocío.

La jornada también tuvo una sesión de trabajo del proyecto en la Casa de la Hermandad Matriz. Hubo distintas actividades de convivencia, con actuaciones de los Gaiteros del Lagar de Sevilla y el grupo flamenco rociero Palo Santo. El viernes 25, los participantes terminaron el programa con una visita guiada por la aldea de El Rocío. También recorrieron el Museo Tesoro de la Hermandad Matriz.

En suma, la institución provincial ha precisado que el cierre del proyecto 'Camino Vertical' "marca un nuevo paso en la recuperación y difusión de las rutas jacobeas del oeste ibérico". Estas rutas se ven no solo como caminos de peregrinación, sino también "como lugares de patrimonio, identidad y unión entre territorios".