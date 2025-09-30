La Diputación de Huelva comienza a pagar en septiembre el PFEA a los ayuntamientos "por primera vez"

Foto de familia tras la firma entre la Diputación y los ayuntamientos para la financiación del coste de los materiales de las obras y servicios afectos al PFEA 2025. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la firma el pasado 12 de septiembre en Cabezas Rubias (Huelva) de la firma de los convenios de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para la financiación del coste de los materiales de las obras y servicios afectos al PFEA 2025, la Diputación ha comenzado durante este septiembre, "por primera vez en la historia" de la institución, a abonar el primer pago de los materiales.

Este año, al haber vuelto a adelantarse la firma de los convenios, "unido a una mayor agilidad instaurada en los trámites del primer pago, se ha conseguido que se adelanten los abonos", ha explicado el diputado de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local, José Carlos Roda. "Es la primera vez que se adelanta al mes de septiembre", ha remarcado en una nota.

En este sentido, Roda ha subrayado que este anticipo supone "una importante ayuda y una mejora sustancial" para los ayuntamientos, en tanto que "significa que pueden disponer del importe de la mayor parte de la subvención dedicada a los materiales y maquinarias desde prácticamente el comienzo de las obras, facilitando así que puedan hacer frente a los pagos a sus suministradores en tiempo y de forma récord".

En este primer pago en el mes de septiembre, ha concretado el diputado, el organismo provincial abona la totalidad de lo que le corresponde (25% del total) y hasta un 85% del 75% de la subvención que corresponde a la Junta de Andalucía, "usando para ello, si es necesario, fondos de la propia Diputación", lo que se traduce en que los ayuntamientos pueden recibir hasta casi un 90% de la totalidad de la subvención.

El diputado ha explicado que el abono se ha hecho a aquellos ayuntamientos que han comenzado sus obras y han enviado a Diputación la documentación necesaria para ello.