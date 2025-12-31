La Diputación de Huelva convoca la XXXII edición de las Becas Daniel Vázquez Díaz

Exposición de la Diputación de Huelva. - DIPUTACION DE HUELVA

HUELVA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha aprobado la convocatoria de la XXXII edición de las Becas Daniel Vázquez Díaz, un certamen de "gran prestigio" en el ámbito de las artes plásticas y visuales en Andalucía que tiene como objetivo promover la creación artística contemporánea en la región y rendir homenaje a la figura del pintor nervense Daniel Vázquez Díaz, uno de los referentes más importantes de la pintura española del siglo XX.

A lo largo de sus ediciones, estas becas han contribuido "significativamente" al fomento y apoyo a los artistas andaluces, consolidándose como una de las ayudas más destacadas en el ámbito cultural, tal como ha sostenido la Diputación en una nota de prensa. La presente edición se dirige a proyectos de creación en el ámbito de las artes plásticas y visuales que, desde planteamientos contemporáneos, puedan ser exhibidos en una sala de exposiciones de hasta ochenta metros lineales.

La convocatoria mantiene su carácter abierto, permitiendo la libre elección de temática, modalidad y características técnicas, con el propósito de fomentar la diversidad de lenguajes y propuestas artísticas. Podrán optar al Premio personas físicas mayores de edad, nacidas o residentes en Andalucía, interesadas en desarrollar un proyecto creativo en cualquier disciplina de las artes plásticas y visuales, siempre que no hayan sido premiadas en las dos últimas ediciones de estas becas.

Asimismo, podrán concurrir colectivos artísticos, siempre que todas las personas que los integran reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de subvenciones, debiendo designar una representación y especificar la participación de cada artista en el proyecto presentado. En todos los casos, únicamente podrá presentarse un proyecto por candidatura. La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 12.000 euros, de los cuales 10.000 euros se destinarán a la concesión de dos becas, con una cuantía máxima de 5.000 euros por proyecto seleccionado, mientras que los 2.000 euros restantes se reservan para la posible adquisición de las obras premiadas por parte de la Diputación de Huelva, conforme a la legislación patrimonial aplicable.

El abono de las becas se realizará en dos pagos, un primer 50 % tras la concesión del premio y un segundo 50 % una vez transcurridos seis meses, previa presentación de la correspondiente memoria justificativa. El jurado podrá declarar desierto el Premio si así lo estima oportuno. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de marzo de 2026.

Las solicitudes, junto con el proyecto y la documentación requerida, podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva, en cualquiera de los lugares previstos en la legislación de procedimiento administrativo o mediante correo certificado, debiendo comunicarse en este último caso el envío al Área de Cultura de la Diputación. La convocatoria reafirma el compromiso de la Diputación de Huelva con el impulso del talento creativo andaluz y el fortalecimiento del tejido cultural.