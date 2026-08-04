Diputación de Huelva destaca la "extraordinaria acogida" y el "récord histórico" de afluencia en su caseta de Colombinas

Vecinos de municipios de Huelva en la caseta de Diputación durante las Fiestas Colombinas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El castillo de fuegos artificiales puso en la noche del lunes el broche de oro a una celebración de las Fiestas Colombinas en las que la caseta de la Diputación Provincial ha registrado "cifras históricas" de visitantes ya que desde el inicio de las fiestas, la caseta "se ha convertido en lugar de encuentro y convivencia de municipios de toda la provincia y de la ciudadanía que cada noche ha podido disfrutar del buen ambiente y de la programación que ha animado las veladas".

El presidente de la Diputación, David Toscano, junto a los diputados provinciales, ha dado la bienvenida a los colectivos y vecinos de hasta veinticuatro ayuntamientos onubenses que ha llenado la caseta durante las cinco noches colombinas, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Toscano ha destacado la "extraordinaria acogida" que ha tenido el espacio, "que ha batido récords de asistencia --especialmente durante el fin de semana--, convirtiéndose en una de las grandes referencias de las fiestas". Durante todas las Colombinas, han sido 24 los municipios invitados a la caseta de la Diputación, donde cada noche han sido recibidos por el presidente de la Diputación y los distintos diputados y diputadas provinciales.

Este año han asistido a las veladas colombinas vecinos y vecinas de Hinojos, Lucena del Puerto, Villalba del Alcor y Aroche, el miércoles 29; Santa Bárbaba de Casa, El Granado, Cortegana, Beas y San Bartolomé, el jueves, día 30; Niebla, Lepe, Rosal de la Frontera y Valdearco, el viernes 31; Hinojales, Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de las Cruces y Villablanca, el sábado 1 de agosto; Trigueros, Aljaraque e Higuera de la Sierra, el domingo; y Alosno, El Cerro de Andévalo, Villarrasa y Ayamonte, el lunes 3.

El escenario de la caseta ha acogido la segunda edición del Festival Tributos y Versiones, con una programación musical pensada para todos los públicos. Un pre-show protagonizado por grupos de la provincia calentó el ambiente antes de las actuaciones principales. La programación arrancó el miércoles con Ciao Raffaella, un espectáculo homenaje dedicado a la inolvidable Raffaella Carrà, con el que el público bailó sus grandes éxitos con divertidas pelucas rubias.

Rockología, con un potente recorrido por los grandes himnos del rock nacional e internacional que han marcado varias generaciones, fue la propuesta para el sábado 30 de julio, con un repertorio que combinó clásicos del rock español y grandes éxitos internacionales. La noche del viernes estuvo dedicada al universo de Mecano gracias a Mecanomanía, uno de los tributos especializados en recuperar la esencia del grupo madrileño y sus grandes clásicos, interpretados con gran fidelidad musical.

El sábado, 1 de agosto, la formación Barón Brandy llenó por completo la caseta e hizo vibrar a cientos de personas con versiones del pop y del rock, con un directo festivo que consiguió que el público cantara y bailara desde el primer tema.

Ya el domingo, 'Eterna Jurado' rindió homenaje a Rocío Jurado con un espectáculo en torno a las canciones más emblemáticas de 'La Más Grande'. La noche del lunes DJ Lobo fue el encargado de poner el cierre a las Colombinas en la Caseta de la Diputación con una sesión especial repleta de éxitos de todas las épocas, música de baile y un ambiente pensado para despedir esta segunda edición del Festival Tributos y Versiones. Junto a él, grandes artífices de los platos han amenizado las cinco noches anteriores tras los conciertos por: DJ Dani P, DJ Nano Rod, DJ Ito & Dife, DJ Otto y DJ Jose K.

Con una superficie de 600 metros cuadrados y cinco módulos, la caseta de la Diputación "se consolida como una parada obligatoria en el verano onubense con su ambiente acogedor y su catering de calidad a precios populares", ha destacado la institución provincial.