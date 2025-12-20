La Diputación de Huelva destina 100.000 euros a subvenciones para actividades culturales desarrolladas en 2025

Imagen de un escenario. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Cultura, ha aprobado la convocatoria de tramitación anticipada de subvenciones de 100.000 euros destinadas a la financiación total o parcial de proyectos y actividades culturales que contribuyan al desarrollo y promoción de la cultura en la provincia de Huelva durante el año 2025.

Según ha informado la institución provincial en una nota, estas ayudas se concederán en régimen de "concurrencia competitiva" y se enmarcan en las competencias que la legislación vigente atribuye a las diputaciones provinciales en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico, social y cultural del territorio.

Asimismo, ha indicado que la convocatoria contempla como posibles personas beneficiarias, por un lado, a personas jurídicas privadas que cuenten con sede social, delegación permanente o representante en la provincia de Huelva desde, al menos, un año antes de la publicación de la misma, siempre que sus fines u objetos sociales estén vinculados a los sectores culturales recogidos en las bases y así conste en sus estatutos o documentos de constitución.

Por otro lado, podrán concurrir profesionales y empresarios y empresarias, nacidos o residentes en la provincia de Huelva, que presenten proyectos de carácter cultural, ya sea de forma individual o conjunta, y que se encuentren dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en epígrafes relacionados con la actividad a desarrollar. Cada proyecto presentado solo podrá ser objeto de subvención a través de una única línea de la convocatoria.

Además, la Diputación ha explicado que el objeto de estas ayudas es apoyar proyectos y actividades culturales que se encuadren en los sectores de las artes escénicas y la música, las artes plásticas, el ámbito audiovisual y multimedia, el sector literario y las actividades culturales de carácter formativo, tales como talleres, jornadas, encuentros o ciclos de conferencias estrictamente vinculados al ámbito cultural.

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria aquellos proyectos que no se ajusten a dichos sectores, así como, entre otros, las restauraciones patrimoniales, las publicaciones y ferias del libro, las grabaciones musicales, la adquisición de equipamientos o infraestructuras, los gastos corrientes y las actividades de carácter turístico, deportivo, social, juvenil, festivo o recreativo.

El presupuesto máximo destinado a esta convocatoria asciende a 100.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2026, al tratarse de una tramitación anticipada, quedando en todo caso condicionada la concesión de las subvenciones a la efectiva aprobación de los Presupuestos de la Diputación de Huelva y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de diciembre -inclusive-.

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo normalizado establecido en el Anexo I de la convocatoria, junto con la documentación requerida, y se tramitarán, con carácter general, de forma electrónica a través del apartado de Subvenciones del Catálogo de Servicios de la sede electrónica de la Diputación de Huelva, siendo obligatorio el uso de sistemas de identificación digital.

En el caso de las personas jurídicas, no se admitirán solicitudes presentadas por medios distintos a los electrónicos. La convocatoria ha sido aprobada mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva número 3633/2025, de 19 de noviembre, y puede consultarse íntegramente en la sede electrónica de la institución.