Diputación de Huelva finaliza el proyecto europeo 'Reconoce y Cambia' para difundir una cultura basada en la tolerancia

HUELVA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha realizado un balance "altamente positivo" del programa europeo 'Recognize & Change' ('Reconoce y Cambia'), que el Departamento de Igualdad viene desarrollando desde el año 2018, para difundir entre la ciudadanía una cultura "basada en la pluralidad y la tolerancia".

Con la entrega de premios del concurso al mejor vídeo sobre la violencia de género, la Diputación pone punto y final a este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa 'DEAR', de Sensibilización y Educación al Desarrollo, en el que han participado 630 escolares onubenses; en concreto, 322 chicas y 308 chicos, según ha detallado la institución provincial este sábado en una nota.

El IES 'Puerta del Andévalo' de San Bartolomé de la Torre, el CEIP 'Miguel de Cervantes' de Lucena del Puerto, y el IES 'La Marisma' de Huelva han sido los centros educativos que han conseguido el primero, segundo y tercer premio, respectivamente, en el concurso de vídeo celebrado en la tercera y última anualidad del proyecto (año 2020).

Los trabajos 'Contra la violencia de género', 'Not one less' y 'No estás sola' han obtenido, respectivamente, 1.900, 1.400 y 800 euros, canjeables por material escolar. Seis vídeos se presentaron a este concurso, cuya entrega de premios, al igual que la finalización del programa que Diputación prorrogó de septiembre a diciembre, se ha demorado a causa de la pandemia del Covid-19.

María Eugenia Limón, que ha resaltado que la crisis sanitaria ha alterado el normal desarrollo del proyecto, aunque no ha impedido la consecución de los objetivos previstos, ha señalado que 'R&C' "no ha sido la primera experiencia a nivel europeo en la que hemos participado, pero sí la que nos ha ofrecido mejores resultados".

La responsable de Igualdad atribuye el "éxito" del programa al protagonismo que en él ha tenido el grupo de jóvenes educadores "con un perfil personal y formativo muy adecuado, que ha permitido desarrollar satisfactoriamente los talleres en los centros educativos y todas las acciones de difusión y sensibilización que se han llevado a cabo durante los tres años del proyecto".

En este sentido, ha señalado que han sido 20 jóvenes educadores --14 chicas y seis chicos-- los que, una vez formados, han realizado acciones de sensibilización sobre pluralidad y tolerancia a los más de 600 escolares participantes. También, que las acciones de difusión se han apoyado, sobre todo, en las redes sociales --Facebook, Instagram, Twitter--, donde el programa ha tenido casi 2.500 seguidores, con más de 23.800 interacciones.

La presidenta, que ha remarcado que la igualdad de género "es uno de los pilares en los que se sustenta la acción política de Diputación", ha destacado, entre los logros más significativos, "el alto grado de implicación con el programa de los ayuntamientos de la provincia, que pone de manifiesto la importancia de la política local en la erradicación de la violencia y de cualquier tipo de discriminación", según ha argumentado.

También ha agradecido el "compromiso" de todas las personas que han participado en el proyecto; en concreto, 'young educators', comunidad educativa, responsables políticos y sociedad en general, "actores imprescindibles en la construcción de una cultura igualitaria".

La primera fase del proyecto, que se ha desarrollado en siete países europeos y dos extracomunitarios, como son Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, Rumanía y Cabo Verde, estuvo centrada en la identidad y las relaciones positivas. La segunda fase, en 2019, estuvo dedicada a la discriminación; y la última fase, en 2020, a la violencia de género.