Diputación de Huelva gestionará tres planes DUSI con inversión que podría alcanzar los 30 millones para 47 municipios

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha sido seleccionada en la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos con tres nuevos planes de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), gestionados por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la institución provincial, que beneficiarán a 47 municipios de la provincia. La asignación inicial asciende a 21 millones de euros, --17,9 millones de fondos Feder y 3,1 millones de cofinanciación provincial--, pero podría elevarse a los 30 millones, gracias a "una ejecución rigurosa".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los municipios se agrupan en tres áreas urbanas funcionales: Aracena, con 29 municipios de la Sierra; Valverde del Camino, con cinco municipios del Andévalo y La Palma del Condado, con 13 municipios del Condado. Los proyectos se enmarcan en actuaciones de infraestructuras, nuevas tecnologías, movilidad, medio ambiente y servicios sociales, ámbitos clave para impulsar la modernización y la sostenibilidad de la provincia.

Con estos tres nuevos planes, la Diputación de Huelva refuerza su papel como "motor de captación de fondos europeos y como garante de que las inversiones lleguen a los municipios", generando "transformación, cohesión territorial y nuevas oportunidades de desarrollo en la provincia".

Así, los municipios beneficiados por los tres planes DUSI de la Diputación de Huelva Área Urbana Funcional de Aracena son: Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, La Nava, Los Marines, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Rosal de la Frontera, Valdelarco y Zufre.

Por otro lado, los de Área Urbana Funcional de Valverde del Camino son Beas, Calañas, Trigueros, Valverde del Camino y Zalamea la Real. Mientras que los del Área Urbana Funcional de La Palma del Condado son: Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.