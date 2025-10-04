La Diputación de Huelva impulsa un estudio para conocer las necesidades formativas del sistema deportivo provincial

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su Área de Deportes, ha puesto en marcha el Estudio de Necesidades Formativas del Sistema Deportivo Provincial, una iniciativa "pionera" que pretende diagnosticar los déficits formativos existentes, las necesidades e intereses de los agentes deportivos y diseñar un plan de capacitación que responda de forma real a las demandas de todos los sectores que conforman el deporte en la provincia.

Este proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de mejora de la calidad del ecosistema deportivo onubense, contempla el análisis de las necesidades de perfiles tan diversos como técnicos y gestores deportivos y responsables políticos municipales; clubes deportivos y federaciones; entrenadores, monitores y personal técnico; empresas de servicios deportivos y gimnasios; y centros educativos de formación deportiva (Grado Medio y Superior).

Para lograr un diagnóstico ajustado y representativo de todo el territorio, la Diputación, según ha informado en un comunicado, ha lanzado una encuesta online dirigida a todos los agentes deportivos, que estará disponible durante las próximas semanas.

En concreto, el formulario es breve, anónimo y se puede responder en menos de diez minutos. El enlace es https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOeH6YyfKrFDwbV6aQ... .

Desde el Área de Deportes se ha hecho un llamamiento expreso a la participación, ya que los datos recogidos serán fundamentales para diseñar un plan formativo equilibrado, inclusivo y orientado a fortalecer las capacidades del deporte en todos los municipios, especialmente en los más pequeños o con mayores dificultades de acceso a formación especializada.

Asimismo, han incidido en que desde la Diputación se considera que este estudio sólo tendrá sentido si quienes forman parte activa del sistema deportivo comparten con nosotros sus carencias, prioridades y sugerencias.

"Queremos escucharos y construir entre todos una red deportiva provincial más fuerte, profesional y conectada", han agregado desde la Diputación. La fase actual del estudio se centra en la recogida de datos, que también se está complementando con entrevistas en profundidad y grupos focales en cada comarca.

Posteriormente, se elaborará un diagnóstico provincial, se diseñará un programa de formación cuatrienal y se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación continua. Por último, han destacado que la Diputación de Huelva "reafirma así su compromiso con el desarrollo de un modelo deportivo más profesional, inclusivo y vertebrador del territorio".