Diputación de Huelva impulsa el Festival de Ecoturismo 'Naturaleza Sin Fronteras' en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Imagen del cartel del Festival de Ecoturismo del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 'Naturaleza Sin Fronteras'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva, Turismo Andaluz, la asociación de empresas turísticas de la Sierra y distintas entidades y ayuntamientos de la zona, han organizada para la próxima semana el Festival de Ecoturismo del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 'Naturaleza Sin Fronteras', con el objetivo de "descubrir, disfrutar y poner en valor el patrimonio natural, cultural y turístico de la comarca serrana".

Según ha informado la Diputación en una nota, del 22 al 28 de junio se desarrollará un programa que combina actividades profesionales y propuestas abiertas al público para dar a conocer la riqueza de la Sierra onubense, desde "una perspectiva sostenible y comprometida con el entorno".

Asimismo, ha señalado que el encuentro propone una forma diferente de interpretar y disfrutar de la comarca, combinando jornadas técnicas dirigidas a profesionales con una serie de actividades inmersivas, diseñadas para poner en valor el inmenso patrimonio natural, histórico y gastronómico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El festival se iniciará el próximo lunes, 22 de junio, con una jornada técnica en el Salón de Actos Municipal del ayuntamiento de Aracena, donde se abordarán planes fundamentales para el sector, como la creación de experiencias paquetizables y sostenibles, el papel de las administraciones en el desarrollo ecoturístico, la digitalización y captación de nuevos mercados y el relevo generacional en la Sierra.

Por otra parte, del 22 al 25 de junio, se desarrollarán una serie de actividades, dirigidas a agencias de viajes y prensa especializada en ecoturismo. Entre las experiencias más destacadas que se llevarán a cabo figuran visitas guiadas al Geomuseo y Castillo de Aracena, así como a las Grutas de las Maravillas, recorrido por el Parque Natural y visitas a dehesas de ibérico y bodegas de Jabugo, a la Mezquita de Almonaster la Real, el Castillo de Cortegana y el yacimiento de Turóbriga, entre otras muchas.

Las actividades para el público en general continuarán hasta el domingo, 28 de junio. Para ello, los ayuntamientos de la zona han diseñado una serie de talleres y actividades como una visita guiada teatralizada al Castillo de Aroche, una visita a la Peña de Arias Montano y Cuevas de Alájar, un taller de 'Pigmentos del Territorio e Ilustración de Fauna y Flora Local', así como un taller de 'Ecoprint e Impresión Botánica sobre Tela', organizados por el ayuntamiento de Cortegana, o visitar la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de forma sostenible gracias al alquiler de bicicletas eléctricas o en vehículo Unimog 4x4. En definitiva, este Festival busca posicionar la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como un destino de ecoturismo de primer nivel, auténtico y profundamente ligado a su territorio.