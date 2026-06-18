Diputación de Huelva impulsa la gastronomía sostenible como oferta turística en Sierra de Aracena y Picos de Aroche. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y la Agencia Destino Huelva han organizado en Valdezufre una jornada para presentar el proyecto de gastronomía sostenible en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con el objetivo de contribuir a que la gastronomía sostenible se convierta en un activo diferenciador de la oferta turística de la provincia onubense.

En una nota, la institución provincial ha informado que el encuentro ha contado con la presencia de la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado, así como expertos en sostenibilidad, hosteleros de referencia y representantes del mundo del desarrollo rural.

Según Ana Delgado, "la gastronomía sostenible no es una tendencia pasajera. Es una oportunidad estratégica para la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y para toda la provincia de Huelva", añadiendo que "vivimos en un territorio de extraordinaria riqueza agroalimentaria. La dehesa, el cerdo ibérico, los quesos, las setas, las castañas, la miel, los productos de huerta... todo ello configura una despensa excepcional que es, al mismo tiempo, nuestra mayor ventaja competitiva como destino turístico".

Asimismo, ha afirmado que esa ventaja "solo se materializa plenamente cuando campo y cocina se hablan, cuando productor y hostelero se conocen, cuando el producto local llega a la mesa con su historia y su trazabilidad". Eso es, precisamente, ha insistido la presidenta de la Agencia Destino Huelva, "lo que este proyecto piloto aspira a construir: una red de relaciones sólidas entre quienes producen y quienes cocinan, con el territorio como hilo conductor y el visitante como destinatario final de una experiencia auténtica e irrepetible".

La jornada ha contado, entre otras personas, con la presencia de Sergio Gil y José Garteizgoxeascoa, presidente y director de formación y consultoría de la Fundación de Bares y Restaurantes Sostenibles, respectivamente; Pedro Fernández, coordinador de proyectos de Asociación para el desarrollo rural de Andalucía (ARA) y coordinador del proyecto Sierra Alimenta Huelva; así como el chef Juan Hormigo, del restaurante Juan Hormigo de Aracena; y Luis Miguel López y Adela Ortiz, chef y jefa de sala respectivamente del restaurante Arrieros, de Linares de la Sierra.

Precisamente, en el transcurso de la jornada se ha realizado un homenaje a Luis Miguel López y Adela Ortiz, quienes llevan más de veinte años al frente del restaurante Arrieros, donde, según ha recordado Ana Delgado, "después de transformar la taberna local de su familia en Linares de la Sierra en un auténtico templo de la cocina tradicional onubense y serrana, no han necesitado de etiquetas modernas para practicar la sostenibilidad, haciéndolo desde el origen, basándose siempre en el recetario de nuestra comarca y en la calidad suprema del producto local".