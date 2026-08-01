La Diputación de Huelva impulsa iniciativas para sensibilizar sobre la realidad del deporte y la diversidad funcional

Imagen de la reunión de la Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha anunciado que va a poner en marcha dos iniciativas a través de las áreas de Servicios Sociales y Deportes, con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer la realidad del mundo del deporte y de la diversidad funcional.

Ambas acciones, que se desarrollarán por la provincia, tendrán como principales protagonistas al Club Deportivo Sordos y al documental 'Aliento', que ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales y que tiene como principal protagonista al nadador paralímpico onubense David Sánchez, según ha explicado la institución provincial en una nota.

La Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional, reunida recientemente en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva y presidida por el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha dado el visto bueno a ambos proyectos que se ofertarán a los municipios para que se desarrollen en ellos.

Por un lado, y en colaboración con el Club Deportivo Sordos se impartirá el taller denominado 'Discapacidad, otra forma de mirarla', a través del cual se realizará un recorrido histórico por la trayectoria y los éxitos deportivos de este club onubense desde que se fundó hasta lograr el campeonato del mundo de fútbol sala para personas sordas.

Desde su constitución, hace más de veinte años, el club ha realizado una gran labor social y deportiva en la comunidad sorda de Huelva y de toda la provincia onubense. La segunda de las iniciativas se centrará en el nadador paralímpico onubense David Sánchez y el documental 'Aliento', en el que se narra la historia de superación de este deportista, en su preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El documental se proyectará en diversos municipios de la provincia y posteriormente se realizará un coloquio sobre el mismo. Sánchez, quien ya participó también en los Juegos de Tokio 2020, cuenta en su haber con cinco diplomas olímpicos.

En el transcurso de la Comisión, que ha contando también con la presencia de la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, se ha dado a conocer igualmente un proyecto que se realizará en colaboración con la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva para la búsqueda de jóvenes valores deportistas con diversidad funcional.

El objetivo es que los más pequeños, con alguna diversidad funcional, se acerquen a la práctica deportiva desde edades muy tempranas y puedan conocer las ventajas y beneficios de realizar actividad física. Por otra parte, en la Comisión se informó también que se está trabajando ya en las actividades a realizar para el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, la Diputación ha recordado que la comisión tiene, entre sus funciones, la promoción de la educación física y creación del ambiente necesario para la práctica física-deportiva, especialmente para personas con diversidad funcional; la promoción, programación y organización de competiciones y actividades físico-deportivas de cualquier clase y cooperación con otras delegaciones y clubes deportivos para la participación en competiciones nacionales e internacionales; así como el fomento de la formación de los técnicos de la provincia en el ámbito de los deportistas con diversidad funcional; así como relaciones con el Consejo Superior de Deporte y Organismos, Asociaciones y particulares en orden a la práctica y fomento de la educación física y el deporte en las personas con diversidad funcional, ayuntamientos y particulares.