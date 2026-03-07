La Diputación de Huelva inaugura las Cuevas de Alájar en la Peña de Arias Montano

Inauguración de las Cuevas de Alájar (Huelva) en la Peña de Arias Montano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alájar (Huelva) ha inaugurado este sábado las Cuevas de Alájar, situadas en la Peña de Arias Montano, un espacio de gran interés geológico, histórico y paisajístico en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que se incorpora desde ahora a la oferta turística del municipio.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al alcalde de Alájar, Fidel Hermoso, quienes han recorrido tres de las cavidades habilitadas para la visita: Cima Capitular, Palacio Oscuro y Sillita del Rey, según ha informado la institución provincial en una nota.

La visita ha estado guiada por el geólogo responsable del estudio de las cavidades, que ha explicado las características geológicas del enclave y la presencia de travertinos, depósitos calcáreos generados por la acción del agua a lo largo del tiempo.

Durante la apertura, Toscano ha felicitado al Ayuntamiento por el trabajo realizado para hacer posible esta iniciativa y ha señalado que este espacio supone "un aliciente más para seguir disfrutando de este lugar maravilloso".

La habilitación de estas grutas suponen además un paso más en la conservación y difusión del patrimonio de Alájar, incorporando un nuevo elemento al municipio. Los visitantes podrán disfrutar, además de la belleza de la Peña de Arias Montano, de la posibilidad de adentrarse ahora en el interior, incorporando una nueva experiencia a la visita.

La Peña de Arias Montano constituye un lugar de gran relevancia en la provincia, con un importante valor cultural y espiritual vinculado a la devoción a la Reina de los Ángeles y a la figura del humanista Benito Arias Montano, que encontró en este paraje un espacio de retiro y contemplación.

En la presentación de este nuevo espacio han estado presentes también los diputados José Carlos Roda y Manuel Cayuela, así como alcaldes de distintos municipios de la comarca y otros representantes institucionales de la provincia.