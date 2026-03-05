La Diputación de Huelva premia la innovación de mujeres rurales y jóvenes ganaderos de la provincia

Entrega de los galardones correspondientes al V Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales de la provincia y al III Premio Jóvenes Ganaderos de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presidido el acto de entrega de los galardones correspondientes al V Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales de la provincia y al III Premio Jóvenes Ganaderos con proyectos innovadores de la provincia de Huelva, dos iniciativas con las que la institución provincial, a través de su Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, reconoce el talento, la innovación y el compromiso con el territorio en el sector agroganadero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en el acto, celebrado en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación, han estado presentes también la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Patricia Millán; la diputada de Igualdad, María del Mar Martín Florido; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, Álvaro Burgos; así como alcaldes y alcaldesas de los municipios de procedencia de las personas premiadas.

Durante su intervención, Toscano ha agradecido el trabajo de quienes desarrollan su actividad en el medio rural y ha subrayado el valor de la innovación ligada al territorio. "Reconocemos una manera valiente de emprender y de innovar sin renunciar a la raíz. Cada uno de los proyectos premiados nace del territorio y devuelve al territorio mucho más de lo que recibe", ha señalado.

El presidente ha destacado que las iniciativas premiadas reflejan "ejemplos de diversificación, sostenibilidad y transformación en el sector, con proyectos que combinan tradición y cultivos emergentes, recuperan variedades y razas autóctonas, integran economía circular y apuestan por nuevas fórmulas de comercialización".

En el caso del premio a jóvenes ganaderos, Toscano ha incidido en que estos proyectos representan también "el impulso necesario al relevo generacional en el sector, incorporando aspectos como la mejora genética, el aprovechamiento responsable de la dehesa, el bienestar animal, las energías renovables y una visión empresarial adaptada a los nuevos tiempos".

"El campo no es solo economía. Hablamos de sectores esenciales para la vida. Vosotros sois quienes nos dais de comer, quienes cuidáis la tierra y quienes hacéis posible que nuestros pueblos sigan teniendo futuro. Detrás de cada producto que llega a nuestras mesas hay esfuerzo, hay riesgo, hay inversión, hay innovación y una enorme responsabilidad. Por eso estos premios tienen tanto sentido. Porque reconocen no solo buenos proyectos empresariales, sino compromiso con el territorio y con el futuro de esta provincia", ha afirmado.

En este sentido, ha reiterado el compromiso de la Diputación con el desarrollo del medio rural. "Tenemos que estar al lado de quienes emprenden en el campo para facilitar el relevo generacional, el emprendimiento femenino y la modernización del sector, para que vivir y trabajar en nuestros pueblos sea una oportunidad real", ha apuntado.

Los proyectos premiados proceden de municipios como Aroche, Villalba del Alcor, Santa Olalla de Cala, Villanueva de los Castillejos, Cortegana, Puebla de Guzmán, Arroyomolinos de León o Aracena, contribuyendo al fortalecimiento de la Marca Huelva desde el origen.

PRIMEROS PREMIOS

En la categoría de Jóvenes Ganaderos con proyectos innovadores, el primer premio ha sido para Javier Rebollo Rodríguez, de Aracena, por un proyecto que combina la tradición de la ganadería onubense con la modernización y la creación de una marca certificada dentro de la norma de calidad del cerdo ibérico, apostando por el aprovechamiento sostenible de la dehesa y la elaboración natural de productos de bellota cien por cien ibéricos.

Rebollo ha señalado que este reconocimiento "supone un gran aliento para seguir apostando por el campo y por una forma de trabajar que combina tradición, calidad e innovación".

Por su parte, el primer premio del V Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales ha recaído en María Beatriz Castilla Delgado, de Cortegana, por un proyecto artesanal centrado en la recuperación y valorización de la lana de oveja merina negra, que integra todo el proceso productivo bajo un modelo de economía circular y residuo cero. Castilla ha destacado que este premio "da visibilidad al proyecto y abre nuevas oportunidades para seguir creciendo".

OTROS PROYECTOS PREMIADOS

En el V Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales, el segundo premio ha sido para Dorina Barb Dudan (Villanueva de los Castillejos), por un proyecto basado en la producción ecológica de estevia y moringa que integra cultivo, transformación y comercialización con marca propia y canales de venta online.

Los terceros premios han recaído en María Antonia Marín Díaz (Aroche), por su apuesta por el cultivo de arándanos certificado en la sierra; Consolación Jiménez Ruiz (Villalba del Alcor), que combina cultivos tradicionales con otros innovadores como la pitaya o el espárrago; y Cristina María Sierra Morato (Santa Olalla de Cala), por su proyecto de ganadería bovina ecológica de raza berrenda en negro, ligado a la conservación de la dehesa y la biodiversidad.

En el III Premio Jóvenes Ganaderos con proyectos innovadores, el segundo premio ha sido para Francisco J. Bravo Grande-Caballero (Arroyomolinos de León), por una explotación ganadera en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche que combina producción caprina de leche --con sistemas de refrigeración alimentados por energía solar-- con ganadería bovina ecológica.

Los terceros premios han sido para Juan Francisco Carrasco Barba (Puebla de Guzmán), por un proyecto de relevo generacional que combina la cría de pavos con ovino autóctono aprovechando los recursos de la dehesa; Alberto Rodríguez Fernández (Aroche), por una explotación basada en el aprovechamiento integral y ecológico de la dehesa; y Rafael Gómez Macías (Puebla de Guzmán), por un proyecto ganadero que incorpora innovación y mejora genética en la producción porcina.