Diputación de Huelva presenta el libro 'Conquistadores, exploradores y religiosos de Moguer en América'

Presentación del libro 'Conquistadores, exploradores y religiosos de Moguer en América: una óptica desde la gestión cultural', obra de Sergio Ollero Lara. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Servicio de Cultura, ha presentado el libro 'Conquistadores, exploradores y religiosos de Moguer en América: una óptica desde la gestión cultural', obra de Sergio Ollero Lara y editada dentro de la Colección Divulgación del Servicio de Publicaciones de la institución provincial.

La presentación ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y del propio autor, acompañados por la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz. Durante su intervención, Baquero ha destacado el "compromiso" de la Diputación con la difusión cultural "en toda la provincia", según ha indicado la institución provincial en una nota.

"Hoy presentamos un libro que va mucho más allá de una publicación académica; es un trabajo que nos invita a mirar nuestra historia con una perspectiva renovada, rigurosa y profundamente comprometida con el conocimiento y la difusión de nuestro patrimonio", ha señalado.

La diputada ha explicado que la obra tiene su origen en la investigación doctoral de Sergio Ollero Lara, pero trasciende el ámbito universitario para convertirse en una herramienta divulgativa "que ayuda a comprender la profunda relación histórica, social y cultural que une desde hace siglos a Moguer con el continente americano".

A través de una lectura transversal de las fuentes históricas y del análisis del patrimonio existente, el autor revisa de manera crítica el legado americanista de Moguer y pone de relieve la importancia que tuvo su puerto, situado en el entorno navegable del río Tinto y protegido por marismas y esteros, como enclave "estratégico" desde el que partieron numerosos conquistadores, exploradores y religiosos que participaron en la construcción histórica del Nuevo Mundo.

Baquero ha subrayado que una de las principales aportaciones de la publicación es su mirada hacia el presente y el futuro. "Este libro no se queda únicamente en el pasado sino que nos propone analizar esa herencia histórica desde la gestión cultural contemporánea, planteando estrategias que permitan convertir esta memoria en una oportunidad para el desarrollo cultural y patrimonial de Moguer", ha afirmado.

La diputada provincial de Cultura también ha felicitado al autor por una trayectoria vinculada a la investigación y la gestión cultural. Natural de Moguer, Sergio Ollero Lara es graduado en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva, cuenta con un máster en Tutela del Patrimonio Histórico y Artístico por la Universidad de Granada y es doctor en Patrimonio Iberoamericano por la Universidad de Huelva.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad como investigador, comisario de exposiciones y gestor cultural en instituciones como la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Actualmente desempeña su labor profesional en la Fundación Municipal de Cultura de Moguer.

VISIÓN TRANSVERSAL

Por su parte, Sergio Ollero Lara ha explicado que el libro es el resultado de varios años de investigación vinculados a su tesis doctoral sobre el legado americano de Moguer. Según ha indicado, la obra pretende ofrecer una visión "transversal" que parte del análisis histórico y geográfico de la ciudad para profundizar en su identidad y en la gestión del patrimonio vinculado con América.

"El libro intenta poner el foco en los lazos que nos unen con el continente americano y recordar que ese vínculo forma parte de nuestra identidad", ha señalado el autor, quien ha añadido que la publicación se estructura en cinco grandes capítulos.

El primero de ellos se centra en el puerto histórico de Moguer, un espacio "fundamental" para comprender el papel de la ciudad en la navegación atlántica. Otros capítulos analizan los vestigios histórico-artísticos vinculados al legado americano en edificios como el convento de San Francisco, el monasterio de Santa Clara o la iglesia parroquial, así como el protagonismo de marineros, exploradores y religiosos moguereños en las expediciones y procesos históricos en América.

Entre estas figuras destacan los hermanos Niño, vinculados al primer viaje colombino junto a los hermanos Pinzón y responsables de aportar la carabela Niña, así como exploradores como Alonso Vélez de Mendoza, Bartolomé Ruiz o Juan Ladrillero. En el ámbito religioso, el autor recuerda la figura de fray Antonio de Olivares, fundador de la ciudad de San Antonio, en Texas.

El libro --cuya portada ha sido diseñada por Miguel Ollero Márquez, padre del autor-- concluye con un capítulo dedicado a la gestión cultural y a las posibilidades de puesta en valor de este legado histórico en el siglo XXI, con propuestas orientadas a integrar este patrimonio en el desarrollo cultural y turístico de Moguer.

Ollero Lara ha agradecido el apoyo de la Diputación de Huelva para la publicación de la obra y ha animado a valorar el patrimonio histórico como elemento fundamental de identidad colectiva. "Debemos tomar conciencia del legado que tenemos y trabajar para protegerlo, conservarlo y ponerlo en valor, porque forma parte de lo que somos como comunidad", ha afirmado.

La publicación, de la que se han editado 300 ejemplares, será distribuida en bibliotecas de toda la provincia y podrá adquirirse en librerías, con el objetivo de acercar este conocimiento histórico al mayor número posible de lectores.