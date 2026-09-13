La Diputación de Huelva reconoce al sector turístico con la tercera edición de sus premios provinciales

Celebración de los Premios Turismo en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha anunciado la celebración de la 'III Edición de los Premios Turismo Provincia de Huelva'. Estos galardones nacen con el propósito explícito de reconocer el esfuerzo, la innovación y el compromiso de aquellas personas, empresas e instituciones que, con su trabajo diario, contribuyen a consolidar a Huelva como un destino único y de referencia.

Según ha indicado la institución provincial en un comunicado, el acto institucional y entrega de premios tendrá lugar el próximo viernes, 18 de septiembre, en el Recinto Romero de La Bella, situado en El Terrón (Lepe). La cita reunirá a representantes del sector turístico, autoridades locales e institucionales y agentes sociales para poner en valor la calidad y la diversidad de la oferta turística onubense.

En esta tercera edición, la Agencia Destino Huelva y la Diputación provincial destacan la labor de proyectos y entidades que han demostrado una contribución decisiva al desarrollo económico y social de la provincia.