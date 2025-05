Diputación de Huelva refuerza la limpieza y la adecuación de caminos para el Rocío de este año

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva va a intensificar las tareas de limpieza de cara a la Romería del Rocío de este año, con 90 cubas en 34 puntos del camino, además de repartir más de 3.000 bolsas de basura a las hermandades. Además, se adecuarán los distintos caminos por los que pasan las hermandades y se amplían los medios del Consorcio Provincial de Bomberos.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la institución provincial, David Toscano, durante el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand), que ha tenido lugar en la Federación Onubense de Empresarios en Huelva, y ha estado presidida por el consejero de de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

De este modo, Toscao ha señalado que la Diputación va a destinar este año más de 350.000 euros a medidas que abarcan diferentes "áreas críticas" para el buen desarrollo del Plan Romero.

Así, el presidente ha indicado que "se va a continuar" ampliando el despliegue de contenedores, con 90 cubas de ocho metros cúbicos en 34 "puntos estratégicos" de los caminos por los que discurren las hermandades, "incrementando la capacidad en un 28% respecto a ediciones anteriores".

Además, se instalarán tres cubas adicionales de gran capacidad en zonas especialmente sensibles del Espacio Natural de Doñana, donde la retirada de residuos es "más compleja debido a la dificultad de acceso", para lo que se va destinar 72.300 euros.

Por otro lado, Toscano ha subrayado que para la institución es "muy importante" que "siempre haya puntos para que la basura quede perfectamente recogida", por ello, además "se va a hacer un refuerzo con personal durante los seis días en los diferentes caminos para ayudar a todas esas hermandades que hacen un gran esfuerzo para que el camino quede perfectamente cuando pasen cada una de las hermandades.

Al respecto, se desplegará una brigada de cinco operarios con vehículos todoterreno tipo pick-up para "garantizar la limpieza tanto en los trayectos de ida como de vuelta, adaptándose a las condiciones de cada tramo y respondiendo a las necesidades que puedan surgir durante el paso de las hermandades".

No obstante, el presidente ha señalado que "no se trata solo de recoger", sino también "intentar que haya mucho menos residuos", y por eso "se está haciendo un esfuerzo importante en seguir repartiendo esas bolsas, esos sacos de basura, con ese lema de 'Cuida tu camino'".

En este sentido, se entregarán 28.000 sacos reciclados a las hermandades para "facilitar la recogida de residuos durante la romería". Esta actuación representa "un incremento de 3.000 sacos respecto al año pasado".

Por otro lado, Toscano ha señalado que uno de los objetivos es que "se utilice cada vez menos plástico", por ello, se va a poner a disposición de las hermandades 65 depósitos de 300 litros para asegurar el acceso al agua potable durante el trayecto de las hermandades.

Asimismo, con este mismo objetivo, también se van a repartir 18.000 botellas de aluminio de 420 mililitros, en colaboración con Giahsa y Aqualia, para "promover un Rocío más sostenible".

Se adecuarán además los caminos para garantizar la seguridad de los peregrinos y se llevará a cabo un servicio especial de desinsectación, tanto en las zonas de sesteo como en las zonas de pernocta, además de en la aldea.

INVERSIÓN EN CAMINOS

Asimismo, el presidente ha señalado que esos caminos tienen que ser "mucho más seguros", y "sobre todo también ser más cómodos" para todos aquellos peregrinos que vayan a la aldea y, por tanto, la Diputación hace una inversión "importante" en esos caminos,

Así se ha referido al camino de Trigueros a Niebla, el camino de Arrayán, el Camino de Villamanrique, el Camino de Cabezudos y Tarajales; la Pista Forestal de Hinojos y los caminos perimetrales también de la aldea.

En cuanto al Consorcio Provincial de Bomberos, serán 94 los efectivos que compongan el dispositivo para la romería, con una nueva bomba rural pesada en el retén de la aldea y con material de última generación para excarcelación y salvamento, además de "especial atención" a la coordinación en "puntos críticos" como el Retén de la Aldea, con tres camiones todoterreno, un puesto de mando avanzado y refuerzos adicionales en las jornadas de mayor afluencia.

"Estamos en una época que podría ser más complicada, esperemos que este año no lo sea, pero sin duda vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que ese Rocío no solo esté muy organizado, no solo sea muy seguro, sino también porque Doñana es una joya y es una de las grandes marcas de esta provincia de Huelva, pues sigo siendo ese lugar plenamente sostenible, del que nos sentimos orgullosos y que cada vez mejoramos y, por supuesto, vamos a seguir cuidando y respetando como saben hacer los rocíos y como se va a hacer esta provincia", ha finalizado.