Cartel del V Foro Astarté. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Red de Empresarias y Emprendedoras de Huelva Astarté, celebrará el próximo 3 de diciembre el V Foro Astarté, una cita dirigida a empresarias y emprendedoras de la provincia que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Villalba del Alcor.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el encuentro volverá a reforzar el intercambio de experiencias y la creación de conexiones en una jornada dedicada al impulso del liderazgo empresarial femenino onubense.

El foro se plantea como un espacio para compartir conocimientos, visibilizar proyectos, generar sinergias y seguir fortaleciendo una red de mujeres que encuentran en Astarté un lugar de apoyo, colaboración y crecimiento. Una oportunidad para poner en común los retos que afrontan las empresarias, conocer otras experiencias y abrir nuevas posibilidades de colaboración y desarrollo para sus negocios.

La jornada comenzará con la ponencia inaugural 'Amiga, date cuenta: tu negocio ya no es el que era', a cargo de Estefanía Martínez, conocida como Pedrita Parker, ilustradora y empresaria que ha convertido su creatividad en una marca propia. A través de su experiencia emprendedora, compartirá una mirada cercana y desenfadada sobre los desafíos de construir y hacer evolucionar un negocio sin perder la esencia del proyecto.

El programa continuará con 'Tu proyecto en 90 segundos', un espacio para que las empresarias de la Red puedan presentar sus negocios y dar a conocer sus propuestas al resto de asistentes.

La comunicación empresarial será otro de los ejes de la jornada, con la mesa redonda '¿Hablamos de comunicación?', en la que participarán las tres profesionales expertas en comunicación que forman parte del equipo de mentoras del programa Astarté Impulsa: Almudena Sampedro Gómez, Mª José Bayo Martín y Ana Camacho Manfredi. A partir de su experiencia y del trabajo que están desarrollando con las empresarias de la Red, abordarán los principales retos y necesidades que encuentran las mujeres a la hora de comunicar, posicionar y visibilizar sus negocios.

La conversación se cerrará con claves prácticas y propuestas para que las asistentes puedan incorporar nuevas herramientas y afrontar nuevos retos en la comunicación de sus empresas.

CIERRE DEL PROGRAMA BRILLA

El foro continuará durante la tarde con el encuentro de cierre del programa Brilla, uno de los dos programas que integran Astarté Impulsa, la nueva línea de acompañamiento de la Red adaptada a las diferentes etapas de los proyectos empresariales liderados por mujeres.

El programa Brilla, desarrollado por Lola Pelayo Arcos, Isabel Alfonso y Pastora López, ha ofrecido a las participantes un itinerario de formación y acompañamiento orientado a "fortalecer su identidad profesional, mejorar la comunicación de sus proyectos y potenciar su visibilidad y proyección empresarial".

Durante este acto, las participantes compartirán la evolución de sus proyectos tras completar el itinerario, presentarán sus iniciativas y harán conexiones con las personas y entidades presentes. Será una oportunidad para poner en valor el talento, la creatividad y el potencial de las mujeres que han formado parte de esta experiencia.

Astarté, una red para conectar, compartir y crecer La Red de Empresarias y Emprendedoras de Huelva Astarté, impulsada por la Diputación de Huelva, trabaja para fortalecer el tejido empresarial femenino de la provincia a través de la formación, el acompañamiento, la visibilidad de los proyectos y la creación de espacios de encuentro y colaboración.

A través de sus distintas líneas de actuación, la Red promueve oportunidades para que las empresarias y emprendedoras puedan compartir experiencias, ampliar sus contactos, acceder a recursos y afrontar los retos de sus negocios acompañadas por otras mujeres.

Las empresarias y emprendedoras interesadas en participar en el V Foro Astarté podrán inscribirse a través del formulario habilitado para ello. El encuentro se celebrará el 3 de diciembre de 2026, en el Teatro Municipal de Villalba del Alcor, a partir de las 9,30 horas.